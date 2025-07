Kieft verdedigt oud-Ajacied: "Werd met de grond gelijk gemaakt"

"Wel grappig. Iedereen gunt het die Hancko, maar toen die Bergwijn naar Saudi-Arabië ging, toen werd hij helemaal met de grond gelijk gemaakt", zegt Kieft bij de podcast KieftJansenEgmondGijp. Bergwijn vertrok in 2024 bij Ajax voor 21 miljoen euro naar Al-Ittihad. "Weet je nog? Dat is toch iets in uitstraling van die jongen. Dat je denkt leuk, een aardige gozer. Maar misschien ook omdat het een buitenlandse speler is."

René van der Gijp hoorde Hancko vol lof praten over zijn nieuwe club Atletico Madrid, terwijl hij eigenlijk eerst naar Al Nassr zou gaan. "Dan doet hij eigenlijk wat hij moet doen. Dan zegt hij dat de trainer van Atlético Madrid je al twaalf jaar volgt en zelden heb je iemand gezien die zo een stempel op een club heeft gedrukt zoals hij. Dan denk ik: ‘Hou toch je mond joh. Laat gaan", aldus Van der Gijp.