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Kieft vergelijkt Virgil van Dijk met Ajax-icoon: "Misschien beter"

Joram
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft heeft veel bewondering voor Ruud Krol, die tijdens zijn carrière uitgroeide tot een van zijn grote voorbeelden. Toch ziet de oud-spits in Virgil van Dijk inmiddels een verdediger die mogelijk nog beter is.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt Kieft gevraagd naar de vergelijking tussen beide verdedigers. “In mijn optiek is Krol heilig”, begint hij. “Hij was een van mijn idolen. Van René (Van der Gijp, red.) ook.”

Toch kiest Kieft niet vanzelfsprekend voor zijn vroegere idool. “Ik denk dat Van Dijk misschien een betere verdediger is.” Volgens hem heeft de huidige aanvoerder van Oranje vooral fysiek enkele voordelen. Zo noemt hij de kopkracht en snelheid van Van Dijk.

Dat doet volgens Kieft niets af aan de bijzondere status van Krol. “Krol had natuurlijk wel een aura om zich heen hangen... niet normaal. Met dat shirt over zijn broek”, vervolgt hij.

Kieft denkt bovendien dat Krol meer uit zijn loopbaan had kunnen halen. Volgens de oud-spits had de verdediger veel eerder moeten vertrekken bij Ajax. “De carrière van Krol is te vroeg gestopt. Omdat dat gouden Ajax uit elkaar viel en hij bij Ajax moest blijven. Toen hij dertig was, ging hij pas naar Vancouver. Maar hij had natuurlijk al op zijn 25ste naar Italië of Real Madrid moeten gaan.”

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