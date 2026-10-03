Kieft vergelijkt Virgil van Dijk met Ajax-icoon: "Misschien beter"

Wim Kieft heeft veel bewondering voor Ruud Krol, die tijdens zijn carrière uitgroeide tot een van zijn grote voorbeelden. Toch ziet de oud-spits in Virgil van Dijk inmiddels een verdediger die mogelijk nog beter is.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt Kieft gevraagd naar de vergelijking tussen beide verdedigers. “In mijn optiek is Krol heilig”, begint hij. “Hij was een van mijn idolen. Van René (Van der Gijp, red.) ook.”

Toch kiest Kieft niet vanzelfsprekend voor zijn vroegere idool. “Ik denk dat Van Dijk misschien een betere verdediger is.” Volgens hem heeft de huidige aanvoerder van Oranje vooral fysiek enkele voordelen. Zo noemt hij de kopkracht en snelheid van Van Dijk.