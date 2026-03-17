Kieft vertelt bizar verhaal over Italië-tijd: "Geen probleem"

Wim Kieft heeft een opvallende inkijk gegeven in zijn tijd als profvoetballer in Italië. In de podcast KieftJansenEgmondGijp vertelt hij dat belasting in die periode nauwelijks een rol speelde in zijn carrière.

"In Italië in mijn tijd hadden ze het nooit over belasting. Als je geld kreeg, wat er in je contract stond, kwam de belastingdienst nooit langs en de club zei gewoon: wij betalen het. Het was helemaal geen probleem in die tijd, maar er was altijd geld tekort. Vooral bij de kleinere clubs; er was altijd geld tekort."

De oud-spits, die tussen 1983 en 1987 uitkwam voor Pisa en Torino, schetst een chaotisch beeld van de financiële situatie bij clubs in die tijd. Salarissen werden lang niet altijd op tijd uitbetaald. "Salaris kreeg je nooit. Dat kreeg je pas vier maanden later. Dan kreeg je een cheque en die ging je dan inwisselen, en dan stond er weer geen geld op."

Volgens Kieft verliep het betalen van premies nog opvallender. Dat ging letterlijk contant, vaak op een bijna surrealistische manier. "Maar die premies werden dus zo betaald. Die dikke voorzitter had dan twee loopjongens en een aktetas bij zich. Die ging dan open en dan stond je in de rij als kleuters en dan: bam, bam, bam, bam", beschrijft hij. "En daar moest je het dan mee doen."