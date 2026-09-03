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Kieft voorspelt: "Die zal er bij Ajax wel wat gaan inschieten"

Max
bron: KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft heeft er wel vertrouwen in dat Tolu Arokodare gaat slagen in de Eredivisie. De nieuwe spits van Ajax maakt zijn eerste wedstrijden in Amsterdam een goede indruk. 

De huurling van Wolverhampton Wanderers heeft zich nu al ontwikkeld tot publiekslieveling bij Ajax. "Hij is groot, sterk en kan koppen", stelt Kieft in KieftJansenEgmondGijp. "Hij kan niet zo goed voetballen volgens mij, maar dat hoeft ook geen voorwaarde te zijn om in de spits te spelen. Die zal er bij Ajax wel wat gaan inschieten, neem ik aan."

Waar Tolu weinig aanpassingstijd nodig lijkt te hebben, is zijn dure concurrent Marcos Leonardo minder begonnen bij Ajax. "Daar is het niet lekker voor. Ik vond hem wel wat erg aangeslagen na twee kwalificatiewedstrijden. Die zit al zwaar in de put", oordeelt Kieft. De Braziliaan miste al een aantal grote kansen.

Volgens Kieft is het echter geen grootse prestatie om veel te scoren in de Eredivisie. "Je moet gewoon reëel zijn. Alles wat in Nederland speelt mislukt waarschijnlijk in het buitenland. Op dat punt zijn we toch wel aangekomen in Nederland qua niveau. Op wat uitzonderingen na. Als jij een gemiddelde speler haalt en ik denk dat hij (Tolu, red.) een gemiddelde spits is. Hij is geen slechte, maar ook geen topspits. Dan kan je er hier best wel wat inschieten."

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