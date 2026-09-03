Kieft voorspelt: "Die zal er bij Ajax wel wat gaan inschieten"

Wim Kieft heeft er wel vertrouwen in dat Tolu Arokodare gaat slagen in de Eredivisie. De nieuwe spits van Ajax maakt zijn eerste wedstrijden in Amsterdam een goede indruk.

De huurling van Wolverhampton Wanderers heeft zich nu al ontwikkeld tot publiekslieveling bij Ajax. "Hij is groot, sterk en kan koppen", stelt Kieft in KieftJansenEgmondGijp. "Hij kan niet zo goed voetballen volgens mij, maar dat hoeft ook geen voorwaarde te zijn om in de spits te spelen. Die zal er bij Ajax wel wat gaan inschieten, neem ik aan."

Waar Tolu weinig aanpassingstijd nodig lijkt te hebben, is zijn dure concurrent Marcos Leonardo minder begonnen bij Ajax. "Daar is het niet lekker voor. Ik vond hem wel wat erg aangeslagen na twee kwalificatiewedstrijden. Die zit al zwaar in de put", oordeelt Kieft. De Braziliaan miste al een aantal grote kansen.