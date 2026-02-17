Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Kieft weerlegt Ajax-kritiek Derksen: "Helemaal niet zo gek, hoor"

Rik Engelbertink
bron: Rondo / Ziggo Sport
Wim Kieft denkt niet dat aantal Spanjaarden bij Ajax door de komst van Jordi Cruijff te hoog gaat worden. Dat vertelt Kieft bij het Ziggo Sport-programma Rondo. Oscar García is de nieuwe trainer van Jong Ajax, maar Kieft is niet bang. 

Johan Derksen denkt dat er wellicht een 'Spaanse invasie' komt. Kieft ziet daar absoluut geen probleem in. "Ik vind het helemaal niet zo gek, hoor", zegt de analist bij Rondo van Ziggo Sport. "Of het nu Spanjaarden of Nederlanders zijn..."

"Je moet natuurlijk wel putten uit spelers uit het verleden, maar die Spanjaarden doen het toch ook vrij goed", meent Kieft, die ziet dat Spanje momenteel de boventoon voert op voetbalgebied. "Met de manier waarop ze willen voetballen, bij de nationale ploeg en bij FC Barcelona."

Daarnaast is het logisch dat Jordi Cruijff bepaalde invloeden met zich meebrengt. "Het gaat ook om de voetbalfilosofie, natuurlijk. Dat mixen met oud-spelers, dat lijkt me geweldig voor de club", aldus Kieft. "Je kunt ook niet op een beter moment instappen bij Ajax. Je krijgt de ruimte om je visie te delen."

