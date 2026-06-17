Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Kieft weert felle kritiek af: "Dat wij heel minachtend deden"

Sara
bron: KieftJansenEgmondGijp
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © BSR Agency

Wim Kieft heeft gereageerd op de felle kritiek van Angela de Jong, die in haar column in het Algemeen Dagblad uithaalde naar de uitspraken van de oud-voetballer. Kieft blijft bij zijn mening dat de Oranje-mars in Amerika alleen voor de rijken is weggelegd.

"Hoe tekenend. De Amerikanen zijn laaiend enthousiast over de hossende Oranje-fans in Dallas, maar in de studio van de NOS piekt de zuurgraad en druipt het dedain er weer eens vanaf", schreef De Jong onder andere in haar column. Zij vond dat Kieft en Pierre van Hooijdonk te neerbuigend praatten over de Nederlanders die naar Amerika zijn afgereisd om Oranje te supporten. 

"Waarom zou je het betitelen als carnaval of plat volksvermaak?", vervolgt De Jong in haar column. "Je mag God en iedereen in het universum op je blote knietjes danken dat al die Nederlanders de moeite hebben genomen om naar dat Amerika te vliegen om onze verwende voetbalmiljonairs toe te juichen."

Kieft gaat in de podcast KieftJansenEgmondGijp in op de woorden van de columniste. "Angela de Jong had een kritisch stukje over Pierre en mij, dat wij heel minachtend deden over de Oranje-mars. Ik vind die Oranje-mars verschrikkelijk, dat geef ik eerlijk toe. Maar hoeveel kost een gemiddelde reis naar Amerika, hoeveel kosten de kaartjes, de consumptie? Daar staat echt niet de buurvrouw uit Almere tussen hoor."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Ajax tijdens de play-offs voor Conference League-tickets

Ajax-transfer lonkt: "Een terugkeer kun je denk ik wel uitsluiten"

0
Het Nederlands elftal voor een oefenduel in De Kuip

Ajax-held geroemd: "Hij is de speler om wie het hele spel draait"

0
Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Kian Fitz-Jim ziet eigen transferwaarde steeds verder dalen'

Mika Godts wordt gemist bij België: "Ideaal om in te zetten"

Berghuis over nieuwe seizoen: "Ik zit nog wel in vakantiemodus"

Kieft weert felle kritiek af: "Dat wij heel minachtend deden"

Van der Vaart laat zich opnieuw uit over Ronaldo: "Een probleem"

Daley Blind onder de indruk: "Ik hou van zijn voetbalfilosofie"

Derksen haalt uit: "Dat vind ik zo'n ontzettende paardenlul"

Ajax in Europa: dit moet je weten van Vojvodina en Ferencvaros
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws