Kieft weert felle kritiek af: "Dat wij heel minachtend deden"
Wim Kieft heeft gereageerd op de felle kritiek van Angela de Jong, die in haar column in het Algemeen Dagblad uithaalde naar de uitspraken van de oud-voetballer. Kieft blijft bij zijn mening dat de Oranje-mars in Amerika alleen voor de rijken is weggelegd.
"Hoe tekenend. De Amerikanen zijn laaiend enthousiast over de hossende Oranje-fans in Dallas, maar in de studio van de NOS piekt de zuurgraad en druipt het dedain er weer eens vanaf", schreef De Jong onder andere in haar column. Zij vond dat Kieft en Pierre van Hooijdonk te neerbuigend praatten over de Nederlanders die naar Amerika zijn afgereisd om Oranje te supporten.
"Waarom zou je het betitelen als carnaval of plat volksvermaak?", vervolgt De Jong in haar column. "Je mag God en iedereen in het universum op je blote knietjes danken dat al die Nederlanders de moeite hebben genomen om naar dat Amerika te vliegen om onze verwende voetbalmiljonairs toe te juichen."
Kieft gaat in de podcast KieftJansenEgmondGijp in op de woorden van de columniste. "Angela de Jong had een kritisch stukje over Pierre en mij, dat wij heel minachtend deden over de Oranje-mars. Ik vind die Oranje-mars verschrikkelijk, dat geef ik eerlijk toe. Maar hoeveel kost een gemiddelde reis naar Amerika, hoeveel kosten de kaartjes, de consumptie? Daar staat echt niet de buurvrouw uit Almere tussen hoor."
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