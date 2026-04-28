Kieft werd benaderd door FC Groningen: "Leek me geen goed idee"

Wim Kieft kreeg na zijn afscheid als profvoetballer nog een aantal aanbiedingen van clubs. Onder andere FC Dordrecht en FC Groningen probeerden de spits uit zijn voetbalpensioen te krijgen.

Kieft hing in het seizoen 1994/95 zijn voetbalschoenen aan de wilg. Een terugkeer zat er niet in. "Ik heb het overwogen toen ik gestopt was, maar ik miste het helemaal niet. Geen seconde", vertelt hij in KieftJansenEgmondGijp. "Toen belde in oktober Adri van Tiggelen of ik nog eventjes FC Dordrecht wilde helpen om niet te degraderen."

FC Dordrecht bleek niet de enige club die een beroep deed op de diensten van Kieft. "Daarna belde Koeman of ik nog bij FC Groningen wilde spelen. Dat leek mij niet zo'n goed idee", blikt hij terug. "Ik had een keertje meegetraind met het eerste elftal van AFC, nadat ik drie maanden niks had gedaan, maar ik kon niet meer meekomen."