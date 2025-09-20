Kieft wijst boosdoener aan na nederlaag: "Hij is verantwoordelijk"

Ajax ligt opnieuw onder het vergrootglas en ditmaal is het Wim Kieft die zich kritisch uitlaat in zijn column. De oud-international stelt dat directeur Alex Kroes verantwoordelijk is voor meerdere twijfelachtige keuzes binnen de Johan Cruijff ArenA. Zowel de aanstelling van John Heitinga als hoofdtrainer als de terugkeer van Marcel Keizer als assistent vallen volgens Kieft onder die noemer.

"Kroes is verantwoordelijk voor de dubieuze aanstelling van Heitinga als hoofdtrainer van Ajax, nadat Heitinga eerder in Amsterdam faalde als interim-coach", schrijft Kieft. "Evenmin sterk van Kroes was het binnenhalen van Marcel Keizer als assistent van Heitinga, nadat Keizer al eens als hoofdtrainer was weggestuurd door Marc Overmars. Kroes is tevens verantwoordelijk voor alle aankopen in de Johan Cruijff ArenA."

Bij de nederlaag tegen Internazionale vielen onder meer Raúl Moro en Oscar Gloukh in, maar veel indruk maakten ze niet. "Misschien zijn Moro en Gloukh helemaal niet zo goed als werd verondersteld door Kroes", vervolgt Kieft. "Dan hoor je dat zulke spelers tijd nodig hebben, eerst moeten acclimatiseren en wennen aan het Ajax-voetbal. Zo ingewikkeld is het echter allemaal niet, dat Ajax-voetbal. Alsof dat nergens anders wordt gespeeld, zeker goede voetballers pikken dat snel op."

Kieft kiest er daarnaast voor een lans te breken voor Kasper Dolberg, die tegen PEC Zwolle niet in actie kwam maar tegen Inter zijn rentree maakte. "Hij is niet gekocht om de concurrentie aan te gaan met Wout Weghorst. Het is juist andersom: Weghorst loopt bij Ajax om de concurrentie met hem aan te gaan, want Dolberg hoort gewoon te starten. Het valt niet te ontkennen dat hij een doodse uitstraling heeft en mentaal niet de sterkste of krachtigste is. Alleen staan Dolberg's voetballende kwaliteiten en scorend vermogen niet ter discussie, hij is beter en completer dan Weghorst en laat hem dat bewijzen."