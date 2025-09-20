AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kieft wijst boosdoener aan na nederlaag: "Hij is verantwoordelijk"

Thomas
bron: De Telegraaf
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Ajax ligt opnieuw onder het vergrootglas en ditmaal is het Wim Kieft die zich kritisch uitlaat in zijn column. De oud-international stelt dat directeur Alex Kroes verantwoordelijk is voor meerdere twijfelachtige keuzes binnen de Johan Cruijff ArenA. Zowel de aanstelling van John Heitinga als hoofdtrainer als de terugkeer van Marcel Keizer als assistent vallen volgens Kieft onder die noemer.

"Kroes is verantwoordelijk voor de dubieuze aanstelling van Heitinga als hoofdtrainer van Ajax, nadat Heitinga eerder in Amsterdam faalde als interim-coach", schrijft Kieft. "Evenmin sterk van Kroes was het binnenhalen van Marcel Keizer als assistent van Heitinga, nadat Keizer al eens als hoofdtrainer was weggestuurd door Marc Overmars. Kroes is tevens verantwoordelijk voor alle aankopen in de Johan Cruijff ArenA."

Bij de nederlaag tegen Internazionale vielen onder meer Raúl Moro en Oscar Gloukh in, maar veel indruk maakten ze niet. "Misschien zijn Moro en Gloukh helemaal niet zo goed als werd verondersteld door Kroes", vervolgt Kieft. "Dan hoor je dat zulke spelers tijd nodig hebben, eerst moeten acclimatiseren en wennen aan het Ajax-voetbal. Zo ingewikkeld is het echter allemaal niet, dat Ajax-voetbal. Alsof dat nergens anders wordt gespeeld, zeker goede voetballers pikken dat snel op."

Kieft kiest er daarnaast voor een lans te breken voor Kasper Dolberg, die tegen PEC Zwolle niet in actie kwam maar tegen Inter zijn rentree maakte. "Hij is niet gekocht om de concurrentie aan te gaan met Wout Weghorst. Het is juist andersom: Weghorst loopt bij Ajax om de concurrentie met hem aan te gaan, want Dolberg hoort gewoon te starten. Het valt niet te ontkennen dat hij een doodse uitstraling heeft en mentaal niet de sterkste of krachtigste is. Alleen staan Dolberg's voetballende kwaliteiten en scorend vermogen niet ter discussie, hij is beter en completer dan Weghorst en laat hem dat bewijzen."

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Johan Derksen

Derksen baalt van Ajax en PSV: "Dat kunnen we ontzettend slecht"

0
John Heitinga

'Nederlandse clubs hebben weinig kansen in de Champions League'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Wim Kieft Ajax bestuur & beleid Alex Kroes
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd