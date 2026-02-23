Kieft wijst naar Ajax: "Dat geeft ook aan hoe zwak ze zijn"

Kieft vindt dat NEC meer recht had op een overwinning dan Ajax. "Ik vond NEC beter dan Ajax. Ze maakten het Ajax zó moeilijk, dat het gebrek aan kwaliteit bij hen helemaal tot uiting kwam. NEC speelt hartstikke leuk, ze spelen naar hun kwaliteiten, maar het geeft ook aan hoe zwak Ajax en Feyenoord dit seizoen zijn", vertelt de analist in NOS Studio Voetbal. "NEC heeft een goed middenveld, beter dan het middenveld van Ajax."

Ajax is nog steeds niet overtuigend. "Er gaat enorm veel fout bij Ajax. Het is moeilijk om tegen NEC te spelen, maar goede clubs met goede spelers kunnen onder de druk uitspelen. Dat is Ajax niet gegeven", aldus de voormalig spits. "NEC is alles wat Ajax wil zijn", voegt Van Hooijdonk toe. "Zeker qua speelstijl. NEC speelt zo attractief, zo aanvallend."