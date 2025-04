Kieft wijst naar Farioli: "Is hem in een jaar nog niet gelukt"

In zijn column in De Telegraaf bespreekt Kieft zowel de vorm van de Rotterdammers als de recente entree van Van Persie als hoofdtrainer. De oud-aanvaller werd eerder dit seizoen weggehaald bij SC Heerenveen om Feyenoord naar Champions League-voetbal te leiden. Dat doel lijkt vooralsnog binnen handbereik, ook al is het spel anders dan voorheen. Voor Kieft is dat allesbehalve een probleem.

Kieft: "Nu Feyenoord die derde plek heeft, moet hij proberen zelfs nog tweede te worden. Dankzij de resultaten die hij heeft geboekt, blijft hij met Feyenoord in de race. Het hoeft in de slotfase van het seizoen niet allemaal oogstrelend te zijn. Als hij derde wordt, heeft hij het goed gedaan. Wordt hij tweede, dan heeft hij het nog beter gedaan."

Kieft benadrukt dat het logisch is dat Van Persie nog tijd nodig heeft om de ploeg volledig naar zijn hand te zetten. Hij vergelijkt de situatie bij Feyenoord met die van Francesco Farioli bij Ajax. "Het is niet helemaal te vergelijken met de situatie van Farioli bij Ajax. Die heeft het hele jaar aan de speelwijze kunnen werken en daar is het nóg niet gelukt. Iedereen wil dat Farioli maar aanvalt en mooi voetbalt, maar soms gaat het om de korte termijn. Ajax moest eerst terug naar de top van de Eredivisie. Je moet namelijk ook kijken waar Ajax vandaan komt", aldus Kieft.