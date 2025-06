Kieft ziet Ajacied wegvallen voor Oranje: "Voor nu afgehaakt"

Wim Kieft ziet in Memphis Depay de spits van Oranje voor de komende tijd. Volgens de oud-profvoetballer is de aanvaller van Corinthians momenteel de enige goede optie.

Memphis maakte afgelopen week zijn vijftigste doelpunt voor Oranje en is daarmee gedeeld topscorer aller tijden met Robin van Persie. Kieft heeft respect voor de prestaties van de aanvaller "Alleen hoop je voor Depay dat hij een keer fit aan een groot toernooi met het Nederlands elftal kan beginnen", stelt hij in de Telegraaf. "Als hij fysiek fit aan het WK 2026 begint, kan hij misschien nog een keer laten zien hoe goed hij werkelijk is als spits van Oranje."

Volgens Kieft heeft Ronald Koeman weinig alternatieven in de spits. "Achter hem is de spoeling dun met Wout Weghorst terwijl Brian Brobbey voor nu is afgehaakt", aldus de oud-Ajacied. Brobbey werd na een matig seizoen niet opgeroepen voor de afgelopen interlandperiode. "Je moet er daarom niet aan denken dat Depay geblesseerd raakt voor het WK."