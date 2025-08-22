Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Kieft ziet Ajax ingehaald worden: "Bieden die garantie niet meer"

Max
bron: De Telegraaf
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft is lyrisch over het beleid van AZ. De oud-spits vindt dat de Alkmaarders zelfs Ajax daarin voorbijgestreefd hebben. 

Kieft ziet dat AZ elke zomer weer met succes (jeugd)producten afleveren aan het buitenland. "Niet alleen sportief, ook financieel draait het als een trein. In feite heeft AZ internationaal de rol van Ajax overgenomen. Voorheen was het zo dat buitenlandse topclubs of subtoppers blind in Amsterdam aanklopten voor spelers", stelt hij in de Telegraaf

Volgens de analist is het nu AZ dat de klok slaat wat betreft de verkoop. "Als het van Ajax afkomstig was, of opgeleid door de club, dan was een aankoop altijd raak. Die garantie biedt Ajax allang niet meer, maar AZ wel", oordeelt Kieft. "Misschien nog niet op het niveau van top Champions League, alhoewel Tijjani Reijnders inmiddels een sensationeel debuut heeft gemaakt voor Manchester City in de Premier League."

