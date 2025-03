Kieft ziet dure misrekening Ajax: "Hij kan het niveau niet aan"

Pasveer ligt er een aantal weken uit, dus moet Francesco Farioli een andere naam opstellen. "Farioli heeft trouwens verkeerd gegokt met het niet inschrijven van tweede keeper Matheus", stelt hij in de Telegraaf. De Braziliaan keepte al twee wedstrijden in de Eredivisie, maar mag dus niet in actie komen in de Europa League. "Je kan met een 41-jarige basiskeeper als Remko Pasveer geen risico nemen. De kans op blessures is groter dan bij een jonge keeper."

Donderdagavond viel Jay Gorter dus in voor Pasveer. "Terwijl die al eerder bewees het niveau van Ajax niet aan te kunnen", oordeelt de voormalig spits. "Hij moet Ajax overeind houden in Duitsland terwijl Matheus in Amsterdam zit. Een misrekening die Ajax met uitschakeling in de Europa League zomaar duur kan komen te staan."