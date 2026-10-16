Kieft ziet Feyenoord uitlopen op Ajax: "Moet echt veel pijn doen"
Wim Kieft is niet te spreken over de prestaties van Ajax. De voormalig Oranje-international zag de Amsterdammers in de Conference League met 2-1 verliezen van Hajduk Split, terwijl Feyenoord juist indruk maakte met een 3-2-overwinning op Como. Volgens Kieft is het verschil tussen beide clubs momenteel enorm en moet dat in Amsterdam behoorlijk pijn doen.
"Het is weleens anders geweest. Vorig seizoen nog, maar het leukste voetbal wordt momenteel toch echt in Rotterdam gespeeld. Het contrast tussen Feyenoord en Ajax moet toch echt veel pijn doen in Amsterdam", schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf. De oud-spits ziet bovendien veel toekomst in de selectie van de Rotterdammers. "Met jonge spelers als Anis Hadj Moussa, hij is nog steeds maar 24 jaar en Zechiël, Luciano Valente en Givairo Read zit er nog veel perspectief in deze spelersgroep", verwacht hij.
Opvallend genoeg waren de verwachtingen aan het begin van het seizoen nog heel anders. Feyenoord liet in de eerste vier wedstrijden tweemaal punten liggen, terwijl Ajax juist veel lof kreeg. "Omdat er allemaal grote spelers werden gehaald door technisch directeur Jordi Cruijff en de resultaten in de voorronde van de Conference League goed waren. Het was toen ook leuk om naar te kijken. Maar die tijd ligt inmiddels alweer een tijdje achter Ajax", aldus Kieft.
Ook over de individuele kwaliteiten van enkele Ajax-spelers is Kieft kritisch. Vooral Julian Brandt en Tolu Arokodare moeten het ontgelden. "Julian Brandt is te snel op het schild gehesen en de opwinding over Tolu Arokodare is overdreven geweest", oordeelt hij. De voormalig spits is vooral niet overtuigd van de kwaliteiten van Arokodare. "Het is helemaal niet zo’n bijzondere spits. Tolu is groot en sterk, is met zijn fysiek sterk in de lucht, maar wat meevoetballen betreft, mankeert er nogal wat aan."
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