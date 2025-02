Kieft ziet overdreven enthousiasme bij Ajax: "Gaat nergens over"

De Belg wist te scoren in de 2-0 zege van Ajax en werd bedolven onder complimenten. "Waar je na zo’n Europese week weinig mee kan, zijn vergelijkingen tussen Frank Rijkaard en het nieuwe Ajax-talent Jorthy Mokio", schrijft Kieft in de Telegraaf. "Die jongen is 16 jaar, speelt een goede wedstrijd in de Europa League tegen Union St. Gilloise, maakt een mooi doelpunt, maar verder…"

Wat Kieft betreft is het allemaal nog erg overdreven. "Het gaat nergens over. De kinderhand bij Ajax is snel gevuld. Iets wat we vaker zien dit seizoen", aldus de voormalig spits van de Amsterdammers. "Vanuit de opleidingsgedachte zouden ze zich bij Ajax moeten afvragen hoe het toch komt dat ze geen topaanvallers opleiden."