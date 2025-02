Kieft ziet probleem voor Brobbey: "Maakte het extra pijnlijk"

Brian Brobbey heeft er, ondanks de langdurige blessure van Wout Weghorst en het vertrek van Chuba Akpom, een serieuze concurrent bij. Dat stelt Wim Kieft, die onder de indruk is van Christian Rasmussen.

Brobbey bleef tegen Royale Union Saint-Gilloise op de bank zitten. "Om wat voor reden ook, die Belgen gaven verschrikkelijk veel ruimte weg en dat zou voor trainer Francesco Farioli reden moeten zijn om Brobbey wat zelfvertrouwen te laten tanken. Waarschijnlijk weet de Italiaan wel beter", begint Kieft in De Telegraaf.

"Wat het extra pijnlijk maakte voor Brobbey was het prima doelpunt van zijn vervanger Christian Rasmussen. Ook tegen Fortuna Sittard scoorde de Deen één op één met de keeper. In Brussel herhaalde hij dat en schoot de bal beheerst en knap tussen de palen", aldus de oud-spits, die stelt dat Rasmussen een 'geduchte concurrent' is. "Eentje die veel minder moeite heeft met het afmaken van kansen dan alle drie de andere spitsen van Ajax dit seizoen."