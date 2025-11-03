VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Kieft zoomt in op Ajax: “Het is ook wel hoogmoed van die Kroes”

Arthur
bron: Studio Voetbal
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft heeft zijn twijfels bij de keuzes van Alex Kroes bij Ajax, vooral als het gaat om de aanstelling van trainers. Volgens Kieft is het opmerkelijk dat Kroes dit seizoen John Heitinga en Marcel Keizer heeft aangesteld, terwijl beiden eerder bij Ajax niet succesvol waren.

Kroes koos ervoor om Heitinga op te volgen als trainer na het vertrek van Francesco Farioli, met Keizer als zijn assistent. "Het is ook wel hoogmoed van die Alex Kroes. Dat hij twee trainers aanstelt die twee of drie jaar eerder niet goed genoeg werden bevonden", zegt Kieft in Studio Voetbal.

Vooral de terugkeer van Keizer verbaast Kieft. "Marcel Keizer was na tien wedstrijden ook weg, toch?", vraagt de oud-spits zich af. Keizer bleef uiteindelijk tot eind december 2017 en stond in totaal 24 wedstrijden aan het roer. "Dan moet je wel echt kwaliteiten zien in een trainer. Dat vind ik op zich wel heel opmerkelijk. Zo kom je toch ook de kleedkamer binnen als trainer? Dat is de trainer die twee jaar geleden niet goed genoeg was. Laat het maar even zien, denken die spelers."

Kieft merkt daarnaast op dat Ajax vaak dezelfde fout maakt door te denken dat een oud-speler automatisch weet hoe er gespeeld moet worden. "Nou, Ajax heeft jarenlang heel goed gespeeld. Maar ook met hele goede spelers. Op de zogenaamde Ajax-manier", zegt hij kritisch over de huidige situatie. Pierre van Hooijdonk vult aan dat trainers zonder Ajax-verleden, zoals Peter Bosz en Erik ten Hag, juist succesvol waren. "De beste periodes waren met trainers die geen Ajacied waren", legt hij uit.

