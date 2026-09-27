Kiemeney deelt laatste appjes met Bartina Koeman: "Barcelona Family"
Mikky Kiemeney heeft op Instagram een emotioneel eerbetoon gebracht aan Bartina Koeman. De vrouw van Frenkie de Jong deelt verschillende herinneringen aan de echtgenote van Ronald Koeman, die op 15 september op 65-jarige leeftijd overleed. Ook laat ze zien wat de twee elkaar kort voor haar overlijden nog stuurden.
Kiemeney en Koeman bouwden een hechte band op tijdens hun gezamenlijke periode in Barcelona. Frenkie de Jong speelt sinds 2019 voor FC Barcelona, waar Ronald Koeman tussen 2020 en 2021 trainer was. Ook buiten het voetbalveld groeiden de twee gezinnen naar elkaar toe.
In haar afscheidsbericht noemt Kiemeney Bartina haar "oudste vriendin". Ze vertelt hoeveel de vriendschap voor haar betekende, zeker in de periode waarin zij en De Jong hun leven in Barcelona opbouwden.
"Jij liet ons hier thuis voelen. In een stad waar we geen familie hadden, zijn wij familie voor elkaar geworden. Zoveel meegemaakt, mooie en mindere momenten, maar we waren er altijd voor elkaar", schrijft Kiemeney.
Bij haar bericht plaatst Kiemeney verschillende foto's van de afgelopen jaren. Daarop zijn onder anderen Frenkie de Jong, Ronald Koeman, Memphis Depay en Danny Cruijff te zien.
Tussen de foto's staat ook een screenshot van het laatste WhatsApp-contact tussen Kiemeney en Bartina. Op 14 september om 22.09 uur stuurde Kiemeney: "Hou van je." Zestien minuten later antwoordde Bartina: "Ik van jou."
Een dag later, op 15 september, overleed Bartina Koeman. Ze kampte al jarenlang met borstkanker. De ziekte werd in 2010 voor het eerst vastgesteld, keerde later terug en werd uiteindelijk chronisch. Kiemeney sluit haar eerbetoon af met een persoonlijke boodschap aan haar overleden vriendin. "Wat hebben we veel gelachen samen, en gehuild. We gaan je allemaal zo erg missen. Barcelona Family. Always. Ik hou van je."
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Kiemeney deelt laatste appjes met Bartina Koeman: "Barcelona Family"
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