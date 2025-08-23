Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
"Kijk er niet vreemd van op dat ze bij Ajax wedstrijd even stilleggen"

Bjorn
bron: Tubantia
Leon ten Voorde
Leon ten Voorde Foto: © MTB-Photo

PSV-spits Alassane Pléa raakte afgelopen weekend ernstig geblesseerd na een harde tackle van FC Twente-verdediger Robin Pröpper. FC Twente-watcher Leon ten Voorde is verbaasd over alle ophef die nadien volgde.

"Dit moet De Speld zijn, dacht ik, toen het bericht verscheen dat PSV-supporters zaterdag in de veertiende minuut willen klappen voor de tegen FC Twente geblesseerd geraakte Alassane Pléa", schrijft Ten Voorde in zijn column voor de Tubantia. De journalist genoot van de minuut applaus bij Go Ahead Eagles - Ajax vanwege het overlijden van de 2-jarige Jesse, wiens vader oud-jeugdspeler en seizoenkaarthouder van Go Ahead Eagles is.

"Een prachtig moment, maar inmiddels ligt applausinflatie op de loer", meent Ten Voorde. "Kijk er niet vreemd van op dat ze bij Ajax - Heracles de wedstrijd even stilleggen voor de geblesseerde Jeff Reine-Adélaïde. In Heerenveen schijnen ze het Friese volkslied voor het duel tegen FC Twente te schrappen, omdat ze dat niet gepast vinden richting Mathias Kjølø, die een knieblessure heeft opgelopen."

Ten Voorde heeft navraag gedaan of het klopt dat de PSV-fans hun steun willen betuigen aan Pléa. "Omdat mijn goede collega Rik Elfrink alles weet van PSV, vroeg ik hem na het applausbericht of Pléa toch was overleden aan zijn verwondingen naar aanleiding van het incident in de Grolsch Veste. Dat bleek gelukkig niet het geval. Wat de aanvaller van PSV is overkomen, is natuurlijk hartstikke sneu. Een spandoekje van de fans en de medespelers die een shirt dragen met de tekst stay strong lijkt me voldoende, maar ze willen in Eindhoven dus in de veertiende minuut gaan klappen voor de speler met rugnummer 14."

Alex Kroes kijkt rond

'Club meldde zich voor Ajacied; Kroes stond open voor verkoop'

Hans Kraay junior in de Johan Cruijff Arena

Hans Kraay junior: "Hij zou dan zeker een optie zijn voor Ajax"

Het laatste Ajax Nieuws Leon ten Voorde
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
