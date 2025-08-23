"Kijk er niet vreemd van op dat ze bij Ajax wedstrijd even stilleggen"

"Dit moet De Speld zijn, dacht ik, toen het bericht verscheen dat PSV-supporters zaterdag in de veertiende minuut willen klappen voor de tegen FC Twente geblesseerd geraakte Alassane Pléa", schrijft Ten Voorde in zijn column voor de Tubantia. De journalist genoot van de minuut applaus bij Go Ahead Eagles - Ajax vanwege het overlijden van de 2-jarige Jesse, wiens vader oud-jeugdspeler en seizoenkaarthouder van Go Ahead Eagles is.

"Een prachtig moment, maar inmiddels ligt applausinflatie op de loer", meent Ten Voorde. "Kijk er niet vreemd van op dat ze bij Ajax - Heracles de wedstrijd even stilleggen voor de geblesseerde Jeff Reine-Adélaïde. In Heerenveen schijnen ze het Friese volkslied voor het duel tegen FC Twente te schrappen, omdat ze dat niet gepast vinden richting Mathias Kjølø, die een knieblessure heeft opgelopen."

Ten Voorde heeft navraag gedaan of het klopt dat de PSV-fans hun steun willen betuigen aan Pléa. "Omdat mijn goede collega Rik Elfrink alles weet van PSV, vroeg ik hem na het applausbericht of Pléa toch was overleden aan zijn verwondingen naar aanleiding van het incident in de Grolsch Veste. Dat bleek gelukkig niet het geval. Wat de aanvaller van PSV is overkomen, is natuurlijk hartstikke sneu. Een spandoekje van de fans en de medespelers die een shirt dragen met de tekst stay strong lijkt me voldoende, maar ze willen in Eindhoven dus in de veertiende minuut gaan klappen voor de speler met rugnummer 14."