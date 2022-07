Geschreven door Jessica Westdijk 30 jul 2022 om 11:07

Met het duel tussen Ajax en PSV om de Johan Cruijff Schaal start vanavond het seizoen 2022/2023 in Nederland officieel. Landskampioen Ajax neemt het op tegen bekerwinnaar PSV.

Het duel wordt gespeeld in een uitverkochte Johan Cruijff Arena, maar is ook vanuit huis natuurlijk op verschillende manieren live te kijken. Je kunt terecht op TikTok, of gewoon op tv. Maar het is ook mogelijk om het duel via YouTube live te kijken. Er is een livestream van ESPN die om 19.00 start met een voorbeschouwing. Daarin blikken YouTubers Frank van der Slot, Robbie van de Graaf en Milo ter Reggen vooruit op het duel. Ook tijdens en na het duel bespreken zij de gebeurtenissen.

Daarnaast wordt Ajax – PSV in de YouTube-uitzending voorzien van statistieken aan de hand van tracking data van Beyond Sports. Een andere manier om de wedstrijd te bekijken dus! De livestream vind je hieronder: