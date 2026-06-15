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Kijkcijfers: Miljoenen mensen zien Oranje gelijkspelen op WK

Arthur
Ronald Koeman , Wim Jonk and Ruud van Nistelrooij
Ronald Koeman , Wim Jonk and Ruud van Nistelrooij Foto: © Pro Shots

De eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal heeft zondagavond veel televisiekijkers getrokken. Volgens cijfers van het Nationaal Media Onderzoek stemden ruim 4,2 miljoen mensen af op het duel waarin Oranje met 2-2 gelijkspeelde tegen Japan.

In totaal zagen iets meer dan zes miljoen mensen minimaal één minuut van de wedstrijd. Zij waren getuige van een spectaculaire slotfase, waarin Japan alsnog langszij kwam. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crysencio Summerville trefzeker, terwijl Keito Nakamura en Daichi Kamada de Japanse doelpunten voor hun rekening namen.

Eerder op de avond schreef Curaçao historie met de eerste WK-wedstrijd ooit op een wereldkampioenschap. De ontmoeting, die om 19.00 uur Nederlandse tijd begon, werd door ruim 2,4 miljoen mensen bekeken. Daarmee was het de op één na best bekeken uitzending van de zondagavond.

Niet alleen de wedstrijden zelf zijn populair onder de televisiekijkers. Ook de voetbalpraatprogramma's deden het uitstekend. De Oranjezomer trok ruim één miljoen kijkers, terwijl Oranje Café op de veertiende plaats eindigde in de kijkcijferlijst. Het WK-ontbijt bezette plek vijftien.

De kijkcijfers liggen wel iets lager dan tijdens het EK van twee jaar geleden. Destijds keken gemiddeld 5,8 miljoen mensen naar de wedstrijden van Oranje. De halve finale tegen Engeland was met 6,9 miljoen kijkers de absolute uitschieter. De openingswedstrijd tegen Polen trok toen 4,7 miljoen kijkers, ongeveer een half miljoen meer dan de WK-start tegen Japan. Het late aanvangstijdstip van 22.00 uur Nederlandse tijd kan daarbij een rol hebben gespeeld.

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