Kijkcijfers: Miljoenen mensen zien Oranje gelijkspelen op WK

De eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal heeft zondagavond veel televisiekijkers getrokken. Volgens cijfers van het Nationaal Media Onderzoek stemden ruim 4,2 miljoen mensen af op het duel waarin Oranje met 2-2 gelijkspeelde tegen Japan.

In totaal zagen iets meer dan zes miljoen mensen minimaal één minuut van de wedstrijd. Zij waren getuige van een spectaculaire slotfase, waarin Japan alsnog langszij kwam. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crysencio Summerville trefzeker, terwijl Keito Nakamura en Daichi Kamada de Japanse doelpunten voor hun rekening namen.

Eerder op de avond schreef Curaçao historie met de eerste WK-wedstrijd ooit op een wereldkampioenschap. De ontmoeting, die om 19.00 uur Nederlandse tijd begon, werd door ruim 2,4 miljoen mensen bekeken. Daarmee was het de op één na best bekeken uitzending van de zondagavond.