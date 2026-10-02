Kijkers halen uit naar voormalig Ajacied in het Nederlands elftal

Jurriën Timber heeft samen met zijn broer Quinten voor een bijzonder moment gezorgd bij het Nederlands elftal. Voor het eerst in 24 jaar begonnen twee broers tegelijkertijd in de basis van Oranje. De eerste helft leverde de oud-Ajacied en zijn broer op sociale media echter vooral stevige kritiek op.

De laatste broers die samen aan de aftrap verschenen voor het Nederlands elftal waren Frank en Ronald de Boer. Dat gebeurde op 13 februari 2002, toen Dick Advocaat beide spelers een basisplaats gaf.

Bondscoach Xavi Hernández koos donderdagavond voor Jurriën Timber centraal in de verdediging, terwijl Quinten Timber op het middenveld begon. Het historische moment kon op X al snel op minder positieve reacties rekenen. "De gebroeders Timber vieren vakantie in Griekenland. Heeft met voetbal weinig te maken", schrijft een kijker tijdens de eerste helft.

Een andere volger van Oranje is eveneens vernietigend over het optreden van de broers. "De gebroeders Timber zijn far away de slechtste broers die ooit tegelijk voor Oranje uitkwamen."