Kijkers schrikken van Peter van Vossen: "Aan drank en drugs?"
Peter van Vossen, oud-profvoetballer van onder meer Ajax en het Nederlands elftal, schoof woensdagavond aan bij de NOS om te praten over het WK. Zijn optreden zorgde echter voor veel reacties bij kijkers, die zich verbaasden over zijn uiterlijk en hem niet direct herkenden.
Van Vossen kende na zijn actieve carrière een lastige periode, maar heeft zelf altijd benadrukt dat voetbal voor hem nooit alleen om roem of geld draaide. Hij genoot vooral van het spel zelf, de supporters en de beleving rondom het voetbal. Tegenwoordig woont de geboren Zeeuw in de Achterhoek, waar hij naar eigen zeggen rust heeft gevonden na een bewogen loopbaan.
Op sociale media, vooral op X, werd druk gereageerd op zijn verschijning aan tafel. Verschillende kijkers gaven aan hem niet meteen te herkennen of twijfelden zelfs of het daadwerkelijk om de oud-international ging. Zo schreef iemand: "Peter van Vossen lijkt op je leraar maatschappijleer. Ik had hem niet herkend zo." Een ander reageerde: "Moest drie keer kijken: dit is Peter van Vossen?".
Ook andere reacties lieten verbazing doorschemeren. Een gebruiker schreef: "Peter van Vossen ziet er na al die jaren uit alsof hij aan de drank en drugs tegelijk zit.... En op een bal. Die wordt bij Atletico Ananas nu echt niet meer aangenomen." Daarnaast klonk er ook ongeloof: "Geweldig! Verzint hele verhalen over vroeger. Met uitgestreken gezicht. De hele studio gelooft echt dat dit Peter van Vossen is. Ik ga stuk."
Verder werd er zelfs met humor gereageerd: "Als dat Peter van Vossen is dan ben ik Ed de Goeij." en "Lol, op tv iemand aan tafel die zegt Peter van Vossen te zijn.Hij lijkt er niet eens op! HAHAHAHA!!!".
Zet in op Nederland tegen Tunesië!
Het Nederlands elftal speelt in de nacht van donderdag op vrijdag de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Zaakwaarnemer bevestigt huurtransfer Ajacied: "Dat klopt"
Kijkers schrikken van Peter van Vossen: "Aan drank en drugs?"
Weghorst nog in beeld bij FC Twente? "Heb hem niet meer gesproken"
Voormalig Ajacied Denswil weer terug op de Nederlandse velden
Ajax-doelwit (20) kondigt zelf transfer naar Amsterdam aan
Winston Bogarde prijst oud-Ajacied: "Dan heb je jezelf bewezen"
Wout Weghorst dankbaar bij Oranje: "Heb daar een foto van gezien"
Dumfries na kritiek Frenkie de Jong: "Heb niet zoveel irritaties"
Ajax Vrouwen verkoopt speelster (22) aan Duitse club: "Trots"
Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"
Opvallend! Fitz-Jim gespot met voormalig Ajacied en Mees Hilgers
Waterreus kritisch: "Hij is vele malen beter dan Memphis Depay"
Derksen: "Geneert je wel dat zo’n hijgend hert in Oranje speelt"
'Ajax op het punt om zich te versterken met speler van Atlético'
'Club Brugge wil Ajax aftroeven in strijd om ervaren doelman'
'Lazio gaat voor hereniging tussen Kenneth Taylor en oud-Ajacied'
Ajax legt Marokkaans jeugdinternational vast: "Droom die uitkomt"
Ajax-boegbeeld Davy Klaassen ziet marktwaarde wederom dalen
Mikky Kiemeney sneert op Instagram na interview Frenkie de Jong
Kraay junior reageert: "Dat liet hij bij Ajax nauwelijks zien"
Theo Janssen: "Volgens mij loopt hij net meer dan 7 kilometer"
Kenneth Perez: "Toen zag ik hem een paar jaar later bij Ajax..."
Brobbey maakt indruk bij Oranje: "Dat kan Memphis helemaal niet"
Ajax heeft beet presenteert opvolger van García bij Jong Ajax
'Persoonlijk akkoord tussen Ajax en Caio Henrique is ver weg'
'Ajax bereikt akkoord over Henrique, transfersom ligt veel hoger'
Driessen trapt op de rem: "Polonaise rond Brobbey overdreven"
Feringa weg bij Ajax: "Beslissing genomen om afstand te nemen"
Johan Derksen wijst naar voormalig Ajacied: "Hij kan veel beter"
Ajax maakt oefenduels bekend: Engelse club op bezoek in de Arena