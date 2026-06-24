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Kijkers schrikken van Peter van Vossen: "Aan drank en drugs?"

Arthur
Peter van Vossen
Peter van Vossen Foto: © X

Peter van Vossen, oud-profvoetballer van onder meer Ajax en het Nederlands elftal, schoof woensdagavond aan bij de NOS om te praten over het WK. Zijn optreden zorgde echter voor veel reacties bij kijkers, die zich verbaasden over zijn uiterlijk en hem niet direct herkenden.

Peter van Vossen
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Van Vossen kende na zijn actieve carrière een lastige periode, maar heeft zelf altijd benadrukt dat voetbal voor hem nooit alleen om roem of geld draaide. Hij genoot vooral van het spel zelf, de supporters en de beleving rondom het voetbal. Tegenwoordig woont de geboren Zeeuw in de Achterhoek, waar hij naar eigen zeggen rust heeft gevonden na een bewogen loopbaan.

Op sociale media, vooral op X, werd druk gereageerd op zijn verschijning aan tafel. Verschillende kijkers gaven aan hem niet meteen te herkennen of twijfelden zelfs of het daadwerkelijk om de oud-international ging. Zo schreef iemand: "Peter van Vossen lijkt op je leraar maatschappijleer. Ik had hem niet herkend zo." Een ander reageerde: "Moest drie keer kijken: dit is Peter van Vossen?".

Ook andere reacties lieten verbazing doorschemeren. Een gebruiker schreef: "Peter van Vossen ziet er na al die jaren uit alsof hij aan de drank en drugs tegelijk zit.... En op een bal. Die wordt bij Atletico Ananas nu echt niet meer aangenomen." Daarnaast klonk er ook ongeloof: "Geweldig! Verzint hele verhalen over vroeger. Met uitgestreken gezicht. De hele studio gelooft echt dat dit Peter van Vossen is. Ik ga stuk."

Verder werd er zelfs met humor gereageerd: "Als dat Peter van Vossen is dan ben ik Ed de Goeij." en "Lol, op tv iemand aan tafel die zegt Peter van Vossen te zijn.Hij lijkt er niet eens op! HAHAHAHA!!!".

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