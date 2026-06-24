Kijkers schrikken van Peter van Vossen: "Aan drank en drugs?"

Peter van Vossen, oud-profvoetballer van onder meer Ajax en het Nederlands elftal, schoof woensdagavond aan bij de NOS om te praten over het WK. Zijn optreden zorgde echter voor veel reacties bij kijkers, die zich verbaasden over zijn uiterlijk en hem niet direct herkenden.

Van Vossen kende na zijn actieve carrière een lastige periode, maar heeft zelf altijd benadrukt dat voetbal voor hem nooit alleen om roem of geld draaide. Hij genoot vooral van het spel zelf, de supporters en de beleving rondom het voetbal. Tegenwoordig woont de geboren Zeeuw in de Achterhoek, waar hij naar eigen zeggen rust heeft gevonden na een bewogen loopbaan.

Op sociale media, vooral op X, werd druk gereageerd op zijn verschijning aan tafel. Verschillende kijkers gaven aan hem niet meteen te herkennen of twijfelden zelfs of het daadwerkelijk om de oud-international ging. Zo schreef iemand: "Peter van Vossen lijkt op je leraar maatschappijleer. Ik had hem niet herkend zo." Een ander reageerde: "Moest drie keer kijken: dit is Peter van Vossen?".