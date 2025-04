Kijkt Van Persie af bij succesvolle Farioli? "Daar ben ik bang voor"

"Ik vind dat Van Persie te ver is doorgeslagen bij Heerenveen, daar was hij echt z'n eigen dingen aan het doordrijven ten opzichte van de selectie. Dat vind ik niet goed, maar nu past hij zich bij Feyenoord aan", begint de trainer van Helmond Sport bij Sportnieuws.nl. "Dat vind ik heel verstandig, ik vind altijd dat je in de kracht moet spelen van je elftal."

Toch is Maaskant benieuwd hoe de Rotterdammers volgend seizoen gaan spelen, aangezien Van Persie een groot voorstander is van mooi voetbal. "Als je in de zomer aankopen gaat doen, moet je wel zorgen dat die passen bij je ideaalplaatje. Waar ik zo bang voor ben is dat iedereen dadelijk het succes van Ajax gaat kopiëren en zegt: het maakt geen reet uit hoe we voetballen, als we maar winnen."