Geschreven door Jessica Westdijk 26 mrt 2021 om 22:03

Het is momenteel even afzien: er is geen Ajax, want er worden volle bak interlands gespeeld. We moeten nog een weekje geduld hebben voordat Ajax weer in actie komt, maar ondertussen heeft Ajax wel iets moois voor ons.

De club heeft een special gemaakt over de legendarische avond in Bernabeu op 5 maart 2019, toen Ajax Real Madrid met 1-4 versloeg. Erik ten Hag en de spelers blikken terug op de avond en alle mooie beelden en kippenvelmomenten komen weer voorbij.

De special is vrijdagavond om 20.00 uitgezonden op Ziggo Sport en is vanaf zaterdagochtend 8.00 te zien op Ajax1.nl.