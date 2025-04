Kik Pierie blikt terug op Ajax-tijd: "Ik vind haar echt super"

Kik Pierie stond te boek als een groot talent bij SC Heerenveen en speelde maar liefst 62 wedstrijden in de hoofdmacht, maar een transfer naar Ajax pakte niet goed uit voor de verdediger. Pierie werd nog verhuurd aan FC Twente, maar in 2023 vertrok hij definitief naar Excelsior.

"Deze 'Frank de Boer' heeft een paar tikkies gehad, maar het kan nog steeds", zegt Pierie over zijn potentie in gesprek met De Telegraaf. De inmiddels 24-jarige verdediger leek in het verleden nog niet klaar voor de toptransfer naar Ajax. "Als je achteraf naar de feiten kijkt, niet", beaamt Pierie. "Destijds was het lastig te zeggen. Soms vallen dingen anders dan je in je hoofd hebt. Daley Blind speelde heel goed centraal achterin", blikt hij terug.

"Lisandro Martinez kwam uit Argentinië, werd gehaald als vervanger van Nicolas Tagliafico op linksback, maar kwam ook snel centraal te spelen en deed het daar óók supergoed", vervolgt Pierie realistisch. "Dat het geen schande is? Toen voelde dat wel zo en ergens knaagt die situatie van toen misschien nog steeds. In de zin van: shit, het had ook anders kunnen lopen. Want op dat moment was het ook geen gekke stap", constateert hij.

Het ging bergafwaarts met Pierie, die nog twee keer verhuurd werd aan FC Twente en de nodige blessures kende. "Tot m'n twintigste had ik nooit blessures en elke keer dacht ik: wat moet ik anders doen?", vertelt hij. "Mijn schema's zaten op een gegeven moment zó vol, daar schrik je van. Ik heb veel meegemaakt, maar ook veel leuke dingen, hoor. Je krijgt met tegenslagen in een carrière altijd een aantal resets, dat zijn ook mooie momenten om je rugzak te vullen… Die zit inmiddels wel aardig vol", lacht hij. "Maar dat probeer ik ten positieve mee te nemen. Ik heb daar met één iemand in het bijzonder wel veel contact over."

Pierie doelt daarmee op Annemieke Zijerveld, die eerder bij Almere City FC werkte en ook onder meer Denzel Dumfries begeleidt. "Ik vind haar echt super en heb veel aan haar gehad, op persoonlijk- en voetbalvlak. Ik ben een denker en dan is het lekker om soms met iemand over gedachten te kunnen spiegelen. Om je nét weer even op dat goede spoor te zetten. Ik doe dat structureel en sta nu heel relaxt op het veld, kan de dingen in m'n hoofd gemakkelijker weerleggen. Of ik dat niet altijd heb gehad? Als je jong bent is alles nieuw, ben je onbevangen en wil je heel veel. En snel", legt Pierie uit.

"Dan sta je soms met gespannen kaken op het veld. Die gretigheid kan een kracht zijn, maar ook ergens tegen je werken", beseft hij. "Ik durf nu te zeggen, nu ik fysiek nergens meer last van heb en m’n lijf voelt alsof ik nooit blessures heb gehad, dat dit ook een groot mentaal issue is geweest. Door er zoveel ook mee bezig te zijn", aldus Pierie, die zich weer fijn voelt en een belangrijke waarde is bij Excelsior dat kans maakt op promotie naar de Eredivisie. "Kik 2.0. Misschien wel 8.0, inmiddels", beschrijft hij zichzelf lachend. "Ik ben weer die jonge onbevangen speler die graag de bal wil hebben, dat gaat er nooit uit. Een verdediger die liefhebber is van het spelletje. Met ontspannen schouders. Ik denk dat er nog heel mooie jaren aankomen, ik ben nog steeds pas 24", besluit Pierie.