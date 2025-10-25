Kik Pierie doet onthulling: "Moest ik erg aan wennen bij Ajax"

Kik Pierie gold als een groot talent bij SC Heerenveen en maakte in het seizoen 2019/2020 over naar Ajax. In de podcast Meer dan Voetbal vertelt hij over die periode.

De stap naar Amsterdam ervaarde de verdediger als vrij groot. "Ik heb er natuurlijk wel goed over nagedacht", vertelt hij. "Ik had net twee jaar bij Heerenveen gespeeld, maar ik had nog genoeg te leren. Het was trouwens het jaar na het Champions League-seizoen (2018/19, red.), dus het was wel een grote stap. Van een club uit het linkerrijtje, naar een Europese topclub."

Toch houdt de verdediger warme gevoelens bij Ajax. "Hele warme, fijne club, maar het was natuurlijk ook heel erg wennen. Ik heb 12 jaar bij Heerenveen gelopen, dus het was een grote stap. De hardheid en de Amsterdamse directheid moest ik ook echt aan wennen. En ook het feit dat dingen niet "mochten", maar dat alles "moest". Je speelt bij een topclub, als je niet eerste wordt is het niet goed genoeg, en dat was heel anders bij Heerenveen", besluit hij.