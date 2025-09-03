Kik Pierie reageert: "Alle buitenlandse aanbiedingen afgezegd"

Kik Pierie is niet langer speler van Excelsior Rotterdam. De voormalig verdediger van Ajax heeft al lange tijd te maken met fysieke ongemakken en neemt afscheid van het Rotterdamse voetbalveld.

Dat betekent echter niet dat Pierie helemaal verdwijnt bij Excelsior, want de club en Pierie hebben elkaar gevonden in een samenwerking met Kikstart Capital. Met dit platform richt Pierie zich tot jonge ondernemers en topsporters. Hij biedt financieel inzicht, toegang tot kansen en een waardevol netwerk om zich verder te ontwikkelen, ook buiten hun sportcarrière.

"Zoals ik bij Excelsior ben gekomen om het warme gevoel dat de club uitstraalt, zo ga ik nu ook weer weg", vertelt Pierie op de clubsite van Excelsior. "Het is geen boek dat sluit, maar een hoofdstuk dat we samen afsluiten om een nieuw hoofdstuk te openen. Ondanks ups en downs kijk ik met opgeheven hoofd en trots terug op mijn tijd hier."

"Met Kikstart Capital richt ik mij op topsporters – jong, actief en oud – om hen verder te helpen in hun ontwikkeling", vervolgt hij. "Ik neem geen afscheid van het voetbal, waar mijn sportieve toekomst ligt zal de tijd uitwijzen. Ik vind het fantastisch dat ik met Kikstart bij Excelsior betrokken blijf. Zo voelt mijn ‘afscheid’ dus ook niet als afscheid."

"Waar mijn toekomst ligt? Ik heb deze zomer buitenlandse aanbiedingen gehad, maar ze allemaal afgezegd. Ik geloofde in het project van Excelsior en wilde daar vol voor gaan. Nu zijn we na goed overleg uit elkaar gegaan. Deze afwikkeling ging na een paar persoonlijke gesprekken best wel snel. Ik wil nu geen overhaaste beslissingen nemen en blijf het liefst in Nederland en wil spelen bij een club op natuurgras", aldus Pierie.