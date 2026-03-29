Kik Pierie stopte: "Daardoor ben ik mijn spelplezier verloren"

Kik Pierie is nog maar 25 jaar oud, maar kan al voormalig voetballer genoemd worden. De oud-verdediger van Ajax stond afgelopen seizoen nog onder contract bij Excelsior, maar een halfuur voor het verstrijken van de zomerse deadline werd zijn contract in goed overleg ontbonden.

"Deze zomer was ik fit en wilde ik heel graag laten zien van meerwaarde te zijn", vertelt Pierie in het Algemeen Dagblad. Toch moest de verdediger plaatsnemen in kleedkamer 2, de plek voor spelers die niet meer in de plannen van de club voorkomen. "Ergens kan ik dat ook wel begrijpen. Het is niet dat het besluit van Excelsior mij mentaal heeft geknakt. Ik ben door mijn blessures het spelplezier verloren."

Pierie kan aan de slag bij De Graafschap, maar heeft ook mogelijkheden in de Verenigde Staten en op het tweede niveau van Italië of Spanje. Hij koos anders en stopte met voetballen. "De wedstrijden in het weekend zijn nog steeds supergaaf, maar de rest eromheen weegt niet zwaar genoeg om mijn hele leven daarnaar in te richten. En dingen half doen, daar pas ik voor."

Sinds begin september focust de inmiddels oud-voetballer zich op Kikstart Capital, het bedrijf waarmee hij de persoonlijke financiën voor (ex-)topsporters optimaliseert. Ook geeft hij gaslessen en ontwikkelt hij modules voor voetbalclubs. "Tijdens mijn carrière heb ik dit gemist. Dus ik heb het pad van de ondoorgrondelijke jungle vrijgemaakt, zodat ik nu iedereen optimaal kan helpen", aldus Pierie.