Kik Pierie: "Van de ene op andere dag een miljoen op je rekening"

Kik Pierie heeft inmiddels (voorlopig) een punt gezet achter zijn profloopbaan, nadat hij geen perspectief meer zag bij Excelsior. De oud-speler van SC Heerenveen, Ajax en FC Twente richt zich nu met zijn eigen bedrijf Kikstart Capital op het adviseren en begeleiden van profvoetballers op financieel gebied.

"Veel spelers vinden het lastig om in te schatten wat hun nu verdiende vermogen voor impact heeft op hun leven later", vertelt Pierie in gesprek met De Telegraaf. "Dat is ook moeilijk te begrijpen. Daarom maken ze keuzes die luxe voelen, zoals een mooie auto of mooie kleding. Ik probeer de impact uit te leggen."

Volgens de 25-jarige oud-verdediger valt dat voetballers niet te verwijten. "Voetballers concentreren zich op hun beroep. De zaken erom heen krijgen weinig aandacht. Toch staat er van de ene op de andere dag soms een miljoen euro op je rekening. De vakbonden en overkoepelende organisaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de belangen van de vakgroep beschermen", aldus Pierie.

Als speler van FC Twente werd hij zelf nog genomineerd voor de titel van Fashion Player of the Year. "Ik ben zelf niet het perfecte voorbeeld en heb ook overbodige keuzes gemaakt", geeft hij toe. "Leuke kleren kopen was mijn escape, mijn geluksmomentje op mijn vrije dag."

Pierie kwam er wel achter dat het anders moest. "Aanvankelijk was de insteek dat ik aan het eind van de maand wat geld moest overhouden. Maar een paar duizend euro meer of minder uitgeven, maakte niet uit. Ik ben bij gaan houden waaraan ik mijn geld uitgaf en of het wel nodig was. Dan gaan je ogen open. Natuurlijk mag je pleziertjes hebben. Maar het moet wel in verhouding staan."

Daar kan Pierie andere voetballers bij helpen. "Veel geld betekent niet dat je je financiële basis op orde hebt. Ik ben al jaren aan de slag met te onderzoeken hoe je verstandig met geld omgaat. Ik ben niet financieel onafhankelijk, maar heb een prima basis om op verder te bouwen. Daardoor hoefde ik niet in stress een transfer te maken om maar geld te verdienen en zekerheid te hebben."