Kinderfeestje met Ajax thema: zo organiseer je dat

Is er thuis een jonge Ajacied die binnenkort jarig is? Dan is een kinderfeestje met Ajax thema een schot in de kruising. Denk aan rood en wit, voetbalspelletjes, stadiongeluiden, een stoere dresscode en natuurlijk genoeg momenten waarop de jarige zich even de aanvoerder van de dag voelt. Het mooie is dat je het zo groot of klein kunt maken als je zelf wilt. Met een beetje creativiteit verander je de woonkamer, tuin of kantine in een vrolijk Ajax feest.

Begin met de sfeer De juiste sfeer begint al bij de uitnodiging. Gebruik rood en wit als basiskleuren en voeg een voetbal, een shirt of een stadionlamp toe aan het ontwerp. Schrijf de uitnodiging alsof het een officiële wedstrijdselectie is. Bijvoorbeeld: Jij bent opgeroepen voor de verjaardagswedstrijd van Sam. Dat maakt het meteen speels. Versieren hoeft niet ingewikkeld te zijn. Ballonnen, slingers, bekertjes en servetten in rood en wit doen al veel. Leg een paar voetballen neer, hang een scorebord op van karton en zet een tafel klaar als kleedkamerhoek. Een sjaal, pet of oud shirt als decoratie geeft direct een herkenbare voetbalsfeer.

De jarige als aanvoerder Bij een Ajax feestje draait alles om de jarige. Geef hem of haar bij aankomst een aanvoerdersband, een speciale plek aan tafel en misschien zelfs een eigen rugnummer. Je kunt alle kinderen bij binnenkomst een spelersnaam laten kiezen. Daarna maak je samen een teamfoto. Dat is niet alleen leuk op het moment zelf, maar ook een mooie herinnering voor later.

Dresscode rood en wit Vraag de gasten om in rood en wit te komen, of in hun favoriete voetbaloutfit. Niet iedereen heeft een Ajax shirt, en dat is helemaal niet erg. Een rood shirt, witte broek of een sportieve outfit past prima bij het thema. Het gaat vooral om de energie en het plezier. Wie wil, kan bij aankomst strepen op de wangen krijgen met schmink. Instant wedstrijdgevoel.

Spelletjes voor kleine kampioenen Een voetbalfeestje vraagt natuurlijk om actie. Zorg voor spelletjes die passen bij de leeftijd van de kinderen. Voor jongere kinderen is plezier belangrijker dan winnen. Bij oudere kinderen kun je juist werken met teams, punten en een finale. Penalty schieten op een klein doel of tegen een muur met doelen van tape

Dribbelparcours met pionnen, flessen of knuffels als hindernissen

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Ontwerp je eigen voetbalsjaal op papier met rood en wit Heb je geen tuin of veldje in de buurt? Geen probleem. Binnen kun je ook veel doen, zolang je kiest voor zachte ballen. Een ballonvoetbaltoernooi in de woonkamer kan verrassend grappig zijn. Zet twee stoelen neer als doel, maak duidelijke regels en laat de kinderen juichen alsof ze in een vol stadion staan.

Eten en drinken in wedstrijdstijl Ook de snacktafel kan helemaal in thema. Maak bekers limonade met rood fruit, serveer witte popcorn in rode bakjes en geef broodjes namen als kampioensbroodje of spitsensnack. Een taart in rood en wit is natuurlijk een blikvanger. Dat kan een luxe taart zijn met voetbaldecoratie, maar een zelfgebakken cake met slagroom en aardbeien werkt net zo goed.

Maak van de pauze een rustmoment Plan halverwege het feestje een echte rust. Laat de kinderen even zitten, drinken en iets eten. Je kunt dan de tussenstand bekendmaken van de spelletjes of een korte quizronde doen. Zet een vrolijk stadionliedje op en laat de jarige vertellen wat het leukste onderdeel tot nu toe is. Zo blijft de energie goed verdeeld en voorkom je dat iedereen te vroeg uitgeput is.

Cadeaus en verlanglijstje Bij een verjaardag horen cadeaus, en bij een Ajax thema is het extra leuk om ook allemaal Ajax cadeautjes op zijn of haar verlanglijstje te zetten. Denk aan een bal, bidon, pet, sjaal, dekbedovertrek, puzzel, sporttas of poster voor op de slaapkamer. Zo weten familie en vriendjes meteen waar de jarige blij van wordt, zonder dat er drie dezelfde cadeaus worden gegeven. Je kunt het uitpakken van cadeaus ook onderdeel maken van het feestje. Laat de jarige na elk cadeau een doelpuntjuich doen, of laat de kinderen raden wat er in het pakje zit. Houd het luchtig, want het belangrijkste is dat iedereen zich betrokken voelt.

Een blijvende herinnering Sluit het feest niet zomaar af, maar geef de kinderen iets mee naar huis. Dat hoeft niet duur te zijn. Een klein zakje met rood wit snoep, een voetbalsticker, een kaartje met de teamfoto of een zelfgemaakte medaille is al genoeg. Schrijf er bijvoorbeeld op: Bedankt voor je inzet in team verjaardag.