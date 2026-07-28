'Kink in de kabel bij Ajax-transfer': "Daar gaat het nog niet goed"
De komst van Marc-André ter Stegen naar Ajax laat langer op zich wachten dan gehoopt. Volgens De Telegraaf-journalist Mike Verweij is de club er met zowel de doelman als FC Barcelona al uit, maar zorgen de laatste persoonlijke afspraken tussen Ter Stegen en de Spaanse club nog altijd voor vertraging.
In de podcast Kick-off legt Verweij uit waar het momenteel misloopt. "Daar gaat het wel eens over de laatste tijd. De situatie is nog steeds dezelfde als wat hij was. Ajax is akkoord met Ter Stegen en Barcelona. Alleen in de persoonlijke afwikkeling tussen Ter Stegen en Barcelona gaat het nog niet goed. Niemand wil er ook commentaar op geven."
Ondanks de vertraging houdt Ajax vertrouwen in een goede afloop. Volgens Verweij is dat ook terug te zien in het transferbeleid van de Amsterdammers. "Maar dat Ajax nog niet met een andere keeper bezig is, geeft wel aan dat Ajax nog steeds wel hoop heeft dat Ter Stegen gaat komen. Er is natuurlijk wel een kinkje in de kabel. Het is de vraag of dat gaat lukken. Iedereen bij Ajax schijnt hoopvol te zijn."
Dat Ajax de tijd kan nemen, heeft volgens de clubwatcher ook te maken met de ontwikkeling van Maarten Paes. De doelman wist zich de afgelopen periode steeds beter te manifesteren onder de lat.
"Wat ook helpt, is dat Maarten Paes... Die kwam vorig jaar over vanuit Amerika. Vrijwel direct raakt Jaros geblesseerd en Paes moest daar staan, zonder heel goed te kunnen wennen aan het Ajax-spel", aldus Verweij. "Hij was voetballend heel matig. Die zag je in het seizoen wel groeien en in de play-offs was hij de grote man. Niet alleen in de strafschoppenserie tegen Utrecht, maar hij keept heel goed. Ajax heeft het vertrouwen dat ze de eerste weken met Paes kunnen doorkomen. Daarna moet Ter Stegen het stokje overnemen", besluit de journalist.
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