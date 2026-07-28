Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Kink in de kabel bij Ajax-transfer': "Daar gaat het nog niet goed"

Amber
bron: Kick-off Podcast
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

De komst van Marc-André ter Stegen naar Ajax laat langer op zich wachten dan gehoopt. Volgens De Telegraaf-journalist Mike Verweij is de club er met zowel de doelman als FC Barcelona al uit, maar zorgen de laatste persoonlijke afspraken tussen Ter Stegen en de Spaanse club nog altijd voor vertraging.

In de podcast Kick-off legt Verweij uit waar het momenteel misloopt. "Daar gaat het wel eens over de laatste tijd. De situatie is nog steeds dezelfde als wat hij was. Ajax is akkoord met Ter Stegen en Barcelona. Alleen in de persoonlijke afwikkeling tussen Ter Stegen en Barcelona gaat het nog niet goed. Niemand wil er ook commentaar op geven."

Ondanks de vertraging houdt Ajax vertrouwen in een goede afloop. Volgens Verweij is dat ook terug te zien in het transferbeleid van de Amsterdammers. "Maar dat Ajax nog niet met een andere keeper bezig is, geeft wel aan dat Ajax nog steeds wel hoop heeft dat Ter Stegen gaat komen. Er is natuurlijk wel een kinkje in de kabel. Het is de vraag of dat gaat lukken. Iedereen bij Ajax schijnt hoopvol te zijn."

Dat Ajax de tijd kan nemen, heeft volgens de clubwatcher ook te maken met de ontwikkeling van Maarten Paes. De doelman wist zich de afgelopen periode steeds beter te manifesteren onder de lat.

"Wat ook helpt, is dat Maarten Paes... Die kwam vorig jaar over vanuit Amerika. Vrijwel direct raakt Jaros geblesseerd en Paes moest daar staan, zonder heel goed te kunnen wennen aan het Ajax-spel", aldus Verweij. "Hij was voetballend heel matig. Die zag je in het seizoen wel groeien en in de play-offs was hij de grote man. Niet alleen in de strafschoppenserie tegen Utrecht, maar hij keept heel goed. Ajax heeft het vertrouwen dat ze de eerste weken met Paes kunnen doorkomen. Daarna moet Ter Stegen het stokje overnemen", besluit de journalist.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Roony Bardghji

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

0
Mika Godts

'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Maarten Paes
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws