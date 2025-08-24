Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
KIPPENVEL | Ajax-fans staan stil bij om het leven gebrachte Lisa

Gijs Kila
bron: AjaxFanatics
Eerbetoon aan Lisa
Eerbetoon aan Lisa Foto: © Pro Shots

Tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo is zondag een indrukwekkend moment van stilte én een krachtig signaal afgegeven tegen zinloos geweld. In de 17e minuut legde scheidsrechter Nagtegaal het spel stil.

Op de schermen in de Johan Cruijff ArenA verscheen de naam van Lisa, het 17-jarige meisje dat deze week op brute wijze om het leven werd gebracht.

Het publiek reageerde massaal: spelers, stafleden en meer dan 50.000 supporters applaudisseerden een minuut lang. In het stadion waren daarnaast meerdere Nederlandse vlaggen te zien, als duidelijk statement van steun aan de nabestaanden en als afwijzing van het geweld dat tot Lisa’s dood leidde.

