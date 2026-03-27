Kippenvel: Oranje-fans in ArenA eren Cruijff in veertiende minuut

Tijdens Nederland - Noorwegen stond de Johan Cruijff ArenA kort stil bij een bijzonder moment. In de veertiende minuut brachten de supporters een eerbetoon aan Johan Cruijff, die deze week precies tien jaar geleden overleed.

De fans lieten zich van hun beste kant zien en klapten massaal voor de legendarische nummer veertien. Daar werd nogmaals duidelijk hoe groot de impact van Cruijff nog altijd is op het Nederlandse voetbal. Het eerbetoon paste in een week waarin er nationaal en internationaal veel aandacht was voor de oud-voetballer.