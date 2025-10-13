Kist kijkt naar Oranje: "Die Weghorst kon ook nog wat hossen"

Voormalig international Kees Kist (73), die zelf 21 keer het shirt van Oranje droeg, keek met veel interesse naar de wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Malta en Finland. Namens De Telegraaf beoordeelde hij het spel van Oranje en sprak hij zich uit over Wout Weghorst, de enige Ajacied die minuten maakte in beide duels.

Over Memphis Depay is Kist uitgesproken lovend: "Depay is een complete voetballer. Ik ben spits geweest. Ik weet wat hij voor de ploeg betekent. Hij is niet voor niets topscorer aller tijden. Als hij fit is, moet hij spelen. We hebben geen betere spitsen," stelt Kist. "Als je hem opstelt, doet hij wat je graag wilt. Hij heeft heel veel klasse. Dat zag je wel bij de openingsgoal. En wat een traptechniek heeft hij. De manier waarop hij een vrije trap neemt en de penalty binnenschiet, dat is oogstrelend. Hij werd misschien te vroeg gewisseld zodat die Weghorst ook nog wat kon hossen."

Ook over de rol van Weghorst is Kist duidelijk. Hoewel hij begrip toont voor diens reserverol tegen Finland, had hij andere keuzes gezien op het middenveld:

"Dat Jeremie Frimpong en Wout Weghorst geen basisplaats kregen in vergelijking tot de wedstrijd op Malta was logisch. Ik had alleen liever gezien dat Koeman met Reijnders in plaats van Gravenberch begonnen was," aldus Kist.