2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Kist vreest voor transfer Ajacied: "Hij zal niet te houden zijn"

Sara
bron: De Telegraaf
Ajax tegen NAC Breda
Ajax tegen NAC Breda Foto: © BSR Agency

Kees Kist heeft Mika Godts opgenomen in zijn elftal van de week van De Telegraaf. De oud-profvoetballer zag de Ajacied uitblinken tegen NAC Breda. 

"Mika Godts zal voor Ajax niet te houden zijn", begint Kist zijn lofrede. "De rechtsbacks die het tegen hem op moeten nemen, zijn niet te benijden. En dan maakt hij echt een wereldgoal, puur op intuïtie. Verdedigers gingen tegen het gras bij zijn slalom. Hij ging ook de keeper nog voorbij omdat het zo uitkwam."

Volgens Kist is het doelpunt van de uitblinker van Ajax een hele bijzondere. "Daar is veel lef voor nodig. Het is voor mij de goal van het jaar", besluit hij. 

