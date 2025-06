Kjell Scherpen moet huwelijksreis annuleren na belletje Koeman

Kjell Scherpen trouwde afgelopen week op Mallorca en was van plan daarna te vertrekken op huwelijksreis. Dat zat er echter niet in, na een belletje van Ronald Koeman.

Omdat Bart Verbruggen niet fit genoeg is, riep Koeman Scherpen op voor de komende kwalificiatie-interlands voor het WK 2026. Volgens ingewijden was Scherpen erg verrast door het belletje, zo schrijft Voetbal International. Hierdoor moest ook de huwelijksreis die gepland stond voor Scherpen en zijn vrouw, op de lange baan geschoven worden.

Scherpen kende een uitstekend seizoen in Oostenrijk met Sturm Graz met wie hij kampioen werd. Na de zomer zal hij weer terugkeren bij Brighton and Hove Albion, dat hem verhuurde. Waar de toekomst van de oud-Ajax goalie ligt is nog niet duidelijk. In Engeland heeft hij nog een contract tot medio 2027.