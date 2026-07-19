'Kjell Scherpen staat in de belangstelling van Engelse club'
Voormalig Ajax-keeper Kjell Scherpen staat nadrukkelijk in de belangstelling van Ipswich Town. De Engelse promovendus wil deze zomer niet één, maar twee Nederlandse doelmannen aantrekken en heeft naast Scherpen ook Kayne van Oevelen vrijwel binnen, meldt het Algemeen Dagblad.
De komst van Van Oevelen lijkt zaterdag afgerond te worden. De 22-jarige doelman levert FC Volendam een recordbedrag van vier miljoen euro op en moet mogelijk de concurrentie aangaan met Scherpen, die Ipswich graag wil overnemen van Union Sint-Gillis.
Scherpen maakte vorig seizoen veel indruk in België en overtuigde de Engelse club met zijn sterke prestaties. Ipswich heeft inmiddels een eerste bod uitgebracht en beide clubs zijn volop in gesprek. Een akkoord over de transfer lijkt snel dichterbij te komen.
De 26-jarige keeper staat daardoor voor een mogelijke terugkeer naar Engeland, waar hij eerder bij Brighton speelde. Na verhuurperiodes bij onder meer Sturm Graz zette hij zijn ontwikkeling voort bij Union Sint-Gillis. Ipswich ziet hem als een directe versterking en mogelijke eerste doelman, terwijl Van Oevelen vooral voor de toekomst wordt gehaald.
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