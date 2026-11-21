Marc Boele zou de Keuken Kampioen Divisie het liefst zonder Jong-teams zien. De directeur van de Coöperatie Eerste Divisie (CED) erkent dat de beloftenelftallen van onder meer Ajax van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van talenten, maar vindt dat de competitie er zelf onvoldoende voor terugkrijgt. Vooral de weerstand onder supporters en de wisselende selecties blijven volgens hem een probleem.

In gesprek met Voetbal International gaat Boele in op de aanwezigheid van Jong PSV, Jong Ajax, Jong AZ en Jong FC Utrecht. De vier beloftenelftallen maken inmiddels al jarenlang deel uit van de Eerste Divisie, maar de discussie over hun deelname is nog altijd niet verdwenen. De 59-jarige bestuurder krijgt de vraag hoe hij tegen de aanwezigheid van de Jong-teams aankijkt. Daarbij maakt hij duidelijk dat hij zelf een andere competitieopzet zou kiezen als hij geen rekening hoefde te houden met de bestaande belangen. "De harde kern bij sommige clubs moet niks van Jong-teams weten. Die komen niet. Toch blijkt dat clubs gemiddeld meer toeschouwers trekken als Jong Ajax op bezoek komt. Wedstrijden van PSV zitten een fractie onder het gemiddelde, daarna komen AZ en FC Utrecht."

"Als je me vraagt naar de ideale competitieopzet, zonder dat ik rekening hoef te houden met alle belangen, zouden daar ook bij mij geen Jong-teams in zitten. Maar het is zo ontstaan en de toegevoegde waarde op technisch vlak onderkennen clubs in de Keuken Kampioen Divisie ook wel. Abdellah Ouazane zei laatst nog dat het voor elke speler fantastisch is om te debuteren in de Keuken Kampioen Divisie." "De weerstand is veel hoger dan in een jeugdcompetitie. De spelers hebben er wat aan. De opleidende clubs hebben er wat aan. De KNVB heeft er wat aan met het oog op de nationale ploegen. Alleen; wat heeft de Eerste Divisie eraan? Wij hebben steeds vooral wat uit te leggen."

Volgens Boele hebben de Eerste Divisieclubs de aanwezigheid van Jong Ajax en de andere jeugdploegen inmiddels grotendeels geaccepteerd. Toch blijven er regelmatig klachten binnenkomen. "Er is nog altijd best wat weerstand, vooral onder supporters. Clubs hebben het redelijk geaccepteerd, maar een doorn in het oog blijven de soms grote wisselingen in de selecties van de Jong-teams. En ook de faciliteiten passen hier en daar niet bij een volwaardige betaaldvoetbalcompetitie, zo krijgen we regelmatig mee als feedback."