Klaas-Jan Huntelaar duikt op bij Vitesse: "Het is allemaal onzeker"
Klaas Jan Huntelaar Foto: © Pro Shots
Klaas-Jan Huntelaar stond donderdagochtend weer eens op het voetbalveld. De voormalig speler en bestuurder van Ajax loopt stage bij de Onder-21 van de noodlijdende club.
Of hij de komende tijd vaker op het trainingsveld zal staan van de Arnhemse club, is onduidelijk. "Het is allemaal onzeker. Ik hoor het vanzelf", vertelt Huntelaar, geciteerd door De Gelderlander, bij het verlaten van de parkeerplaats.
De voormalig topscorer van Ajax werd in maart 2022 opgenomen in de technische organisatie van Ajax. Ongeveer anderhalf jaar later moest hij om gezondheidsredenen zijn taken neerleggen en sinds maart 2025 werd zijn contract tussentijds beëindigd. Zijn verbintenis in Amsterdam liep nog tot medio 2026.
