Geschreven door Auke Kooreman 12 dec 2020 om 22:12

In de hoofdstad van Nederland voetbalt Klaas Jan Huntelaar op 37-jarige leeftijd nog altijd voor Ajax, maar daar komt na dit seizoen een einde aan. De spits meldt voor de camera van FOX Sports dat hij de laatste maand steeds vaker aan stoppen heeft gedacht.

Huntelaar kwam op zijn 23ste bij Ajax terecht, maar wordt behandeld als een kind van de club. De spits heeft in zijn eerste periode bij Ajax zijn grote klasse laten zien en zichzelf onsterfelijk gemaakt bij supporters, maar een kampioenschap wist Huntelaar in die periode niet te behalen. In 2017 kwam de routinier terug voor de schaal en mocht na twee seizoenen in de tweede periode bij Ajax de schaal omhoog houden.

Routinier Huntelaar is altijd op zoek naar goals en was dat zaterdagavond duidelijk ook. “Ik probeer altijd gretig te zijn en ben altijd op zoek naar goals,” aldus Huntelaar. De 150ste Eredivisie-goal werd zaterdagavond een feit, maar de spits werd niet ongeduldig. “Nee, ik word niet meer heel snel ongeduldig. Het is erg fijn het gehaald te hebben en je weet dat ik een jongen van statistieken ben.”

De spits is de laatste jaren derde of tweede keus. “Je wilt altijd veel minuten maken en dan is het extra fijn dat je een keer 90 minuten krijgt. De voorgaande wedstrijden kreeg ik minder tijd en ben ik na gaan denken over stoppen. De afgelopen maand heb ik er steeds vaker over nagedacht en dit zal mijn laatste jaar zijn in de voetballerij.” Huntelaar verraste Hans Kraaij junior en de supporters met het nieuws en zal volgend jaar wat meer tijd voor zichzelf nemen. “Ik ga wat meer tijd voor mezelf en mijn kinderen vrij maken en daarna zal ik mijn papieren wel halen, maar wat ik daarna ga doen weet ik echt nog niet.”