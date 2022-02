Geschreven door Idse Geurts 02 feb 2022 om 11:02

Klaas-Jan Huntelaar was de afgelopen tijd weer te zien bij Ajax. De oud-spits was ‘stagiair’ bij directeur voetbalzaken Marc Overmars. Dit meldt Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf. Vorige zomer stopte Huntelaar met zijn spelersloopbaan en nu lijkt hij zich te oriënteren op een nieuwe baan. Zo geeft Huntelaar al training bij verschillende clubs, maar is hij blijkbaar ook geïnteresseerd in andere functies binnen de voetbalwereld.

“Huntelaar heeft stage gelopen bij Ajax, hij heeft een paar dagen meegelopen met Marc Overmars. Dit is al eerder geweest”, stelt Verweij in de voetbalpodcast van De Telegraaf. “Huntelaar heeft aangegeven dat hij wil rondkijken in de voetballerij. Hij geeft ook training bij De Graafschap en wat andere clubs. Hij is zich aan het oriënteren. Misschien is hij wel de volgende voetbalzaken van Ajax”.

Verweij denkt dat Huntelaar deze positie prima kan invullen. De oud-Ajacied moet echter wel eerst meer ervaring opdoen. “Ik denkt dat hij op termijn geschikt zou kunnen zijn, eerst moet hij contacten opdoen. Ik denk niet dat hij nu al overal binnenkomt en veel zaakwaarnemers kent”, besluit Verweij.