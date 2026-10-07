Klaas-Jan Huntelaar lyrisch: "Dezelfde verbondenheid als met Ajax"
Klaas-Jan Huntelaar maakte een bijzondere periode mee als speler van Schalke 04. De voormalig doelpuntenmaker is natuurlijk geliefd bij Ajax, maar heeft bij de Duitse club hetzelfde gevoel.
"Ik had met Jefferson Farfán, die bij PSV speelde, ook een leuke klik", vertelt Huntelaar in ELF Voetbal. "Op het veld was hij een beest en daarbuiten een hele aardige, vrolijke kerel. Hij sprak een beetje Duits en was altijd in voor en geintje. Practical jokes zie je in Duitsland minder dan in Nederland. In Duitsland heerst meer respect en discipline, denk ik."
Na een topscorerstitel en een tweede plaats met Schalke twijfelde Huntelaar over het vervolg van zijn carrière. "Ik dacht: wat nu? Engeland trok mij ook nog wel", gaat hij verder. "Voordat ik van Real naar Milan ging, was er interesse van Tottenham Hotspur. Er was in de zomer van 2012 ook wat belangstelling van een paar clubs, maar dat werd niet concreet."
"Ik had het goed naar mijn zin bij Schalke", vervolgt Huntelaar. "Ik besloot bij te tekenen en bleef nog vijf jaar. Met Schalke voelde ik dezelfde verbondenheid als met Ajax, ook al heeft Schalke misschien meer raakvlakken met Feyenoord. Ik had trouwens nog wel een moment dat ik overwoog te vertrekken. Dat was tegen het einde van het seizoen 2014/15."
"Toen werden we zesde in de Bundesliga en na ons laatste thuisduel met Paderborn liet een deel van de supporters weten dat wat hen betreft alleen onze keeper Ralf Fährmann het verdiende te blijven", weet de voormalig spits nog. "Dat raakte mij toen, maar daarna kwam het ook weer goed. Als ik nu aan Schalke denk, zie ik vooral de mensen voor me die er al heel lang rondlopen."
"Ik had een goede band met onze materiaalmannen Blüme en Enrico. Zij werken er nog steeds en staan dag en nacht voor iedereen klaar. Zo is er nog een aantal echte clubmensen. Doordat je hen blijft zien als je een keer op bezoek bent, blijft de band met Schalke warm", aldus Huntelaar.
Ajax-parel maakt grote indruk: "Dat verraadt heel veel klasse"
Klaas-Jan Huntelaar lyrisch: "Dezelfde verbondenheid als met Ajax"
Oud-Ajax-trainer Erik ten Hag neergesabeld: "Megagrote slapjanus"
Michael Reiziger zwaar onder vuur: "Er zat geen idee achter"
Amrabat haalt uit naar critici: "Kom op, kijk naar zijn carrière"
Derksen haalt uit naar ex-Ajacied: "Zielig als je dat niet doorhebt"
Fel statement Supportersvereniging Ajax: "Dit accepteren wij niet"
Janse verbaast zich na ruime Jong Oranje-zege: "Had medelijden"
Ajax levert twee wereldtalenten af: "Ouazane springt echt eruit"
Tagliafico emotioneel over Messi: "Gewoon een doodgewone jongen"
De Boer ziet gemiste kans: "Je moet ook kijken naar de toekomst"
Oud-Ajacied racistisch bejegend met Suriname: "Werd niets gedaan"
Ajax in de achtervolging: "Dat is natuurlijk wel bepalend"
Jong Oranje ontsnapt en heeft toch nog altijd zicht op het EK
Amrabat: "Mensen onderschatten soms hoe belangrijk dat is"
Oud-Ajacied dichtbij terugkeer Eredivisie: "De club beslist"
Schreuder heeft sterkhouder terug tegen Ajax: "Hij is topfit"
'Sinkgraven kan na ruim jaar blessureleed nieuw contract tekenen'
Ajax-speler liet transfer naar Juventus lopen: "Dat was serieus"
Nico Dijkshoorn genoot van oud-Ajacied: "In zwakbegaafd accent"
ESPN grijpt rigoureus in rond Vrouwen Eredivisie: "Schandalig"
Amrabat lyrisch over Ajax-ploeggenoot: "Hij kan heel ver komen"
'Newcastle United pakt door en wil na Steur nog een Ajax-speler'
Marcos Leonardo krijgt steun na 'rampstart': "Is niet voor niets"
Directeur Feyenoord: "Geen gek idee om Ajax eerste te laten zijn"
'Kroes heeft meesterdeal gesloten bij verkoop van Chuba Akpom'
Cruijff wilde Amrabat al eerder halen: "Ze wilden mij graag hebben"
Nijstad op de bank bij Jong Oranje: "Een Ajax-reserve speelt wel"
Woerts ontkracht Ajax-gerucht: "Allemaal geroddel, niets van waar"
Eenhoorn blijft kritisch op Ajax: "Zij kregen toen de hele pot"