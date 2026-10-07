Klaas-Jan Huntelaar lyrisch: "Dezelfde verbondenheid als met Ajax"

"Ik had met Jefferson Farfán, die bij PSV speelde, ook een leuke klik", vertelt Huntelaar in ELF Voetbal. "Op het veld was hij een beest en daarbuiten een hele aardige, vrolijke kerel. Hij sprak een beetje Duits en was altijd in voor en geintje. Practical jokes zie je in Duitsland minder dan in Nederland. In Duitsland heerst meer respect en discipline, denk ik."

Na een topscorerstitel en een tweede plaats met Schalke twijfelde Huntelaar over het vervolg van zijn carrière. "Ik dacht: wat nu? Engeland trok mij ook nog wel", gaat hij verder. "Voordat ik van Real naar Milan ging, was er interesse van Tottenham Hotspur. Er was in de zomer van 2012 ook wat belangstelling van een paar clubs, maar dat werd niet concreet."

"Ik had het goed naar mijn zin bij Schalke", vervolgt Huntelaar. "Ik besloot bij te tekenen en bleef nog vijf jaar. Met Schalke voelde ik dezelfde verbondenheid als met Ajax, ook al heeft Schalke misschien meer raakvlakken met Feyenoord. Ik had trouwens nog wel een moment dat ik overwoog te vertrekken. Dat was tegen het einde van het seizoen 2014/15."