Geschreven door Auke Kooreman 14 jan 2021 om 22:01

Donderdagavond schoot de routenier Ajax naar de drie punten. Met de laatste minuten op klok bracht Erik ten Hag Huntelaar met een alles of niets gedachte. De Hunter gaf Ajax alles en verliet de Grolsch Veste als de grote man.

Dankzij het drukke schema zitten de supporters niet alleen in het weekend voor de buis voor Eredivisievoetbal. Met heerlijke potjes op het schema hebben de supporters niks te klagen. Na een begin met een kleine blessure bij Noussair Mazraoui en enkele minuten later een grote bij oud-Ajacied Vaclav Černy, konden de Ajax supporters al vroeg juichen. Ajax was even met een man meer en profiteerde daar gelijk van. Met een voorzet van de zijkant weet Sébastien Haller wel raad. De recordaankoop van de Eredivisie was de Twente verdediging te sterk en kopte zijn eerste doelpunt voor Ajax er knap in.

Ondanks de vroege goal was Twente-Ajax ook voor de tweede keer van het seizoen een open wedstrijd. In de eerste fase van de eerste helft wisselde het balbezit regelmatig door simpel balverlies. De twee clubs die voorin veel snelheid hebben maakte daar dreigend gebruik van. Echter bleef het bij gevaar en bleef het tweede doelpunt van de avond nog altijd uit. Na een spannend begin viel de wedstrijd na kort halfuur stil. Ajax domineerde duidelijk op de helft van FC Twente. Ondanks de dominantie kregen beide clubs nog grote kansen voor de rust. De aanvallers waren aan beide kanten niet scherp genoeg. De ballen vlogen niet in de hoeken, maar telkens makkelijk in de handen van Joel Drommel en Andre Onana.

Net als de eerste helft begon de tweede helft met een noodgedwongen wissel aan de kant van Twente en een goal. De goal werd in het begin van de eerste helft alleen niet toegestaan. Queensy Menig werd op een teenlengte terug gevlagd. De openingsfase was niet per se voor een club. Ajax kwam dankzij mooie combinaties vaak in kansrijke posities, maar miste telkens de ultieme scherpte. Met nog altijd een magere 0-1 voorsprong kwam de overwinning steeds meer in zicht tegen het einde van de wedstrijd. Hoewel de doelpunten uitbleven was een overwinning voor de Amsterdammers niet onterecht. Ajax had namelijk ruimschoots de gehele wedstrijd meer balbezit en hadden na vijfenzeventig minuten zestien doelpogingen, waarvan negen op doel.

Ondanks de betere cijfers kwam Twente op gelijke hoogte. Ryan Gravenberch, die normaal gesproken positief in beeld komt, had donderdagavond tegen het einde van de tweede helft een ongelukkig moment. De middenvelder liet de bal bij de tweede pal te ver van zijn voeten glijden. Juilo Pleguezuelo profiteerde daar optimaal van en kon vrij inschieten. Maar 1-1 was niet de eindstand. Klaas Jan Huntelaar mocht nog invallen en de 37-jarige spits wist in 2 minuten 2 keer te scoren: 1-3. Na deze goals is het de vraag of Ajax Huntelaar nog naar Schalke 04 wil laten gaan. Waren het zijn laatste goals in het Ajax-shirt? We zullen het binnenkort ongetwijfeld weten.