Geschreven door Jessica Westdijk 15 jun 2020 om 17:06

Klaas Jan Huntelaar heeft zijn contract bij Ajax met 1 seizoen verlengd, zo meldt de club.

De spits keerde in de zomer van 2017 terug bij Ajax en bekeek toen steeds per jaar of hij langer door wilde gaan. Hoewel Huntelaar deze zomer 37 wordt, is dat dus nog altijd het geval. En bovendien geeft hij aan dat hij zijn carrière bij Ajax wil afsluiten: “Ik wilde graag nog door en het liefste hier bij Ajax. Ik zie mezelf niet meer in een ander shirt spelen. Ik voel me fit, kom met plezier naar de club en ik weet zeker dat ik nog een bijdrage kan leveren op het veld.”

Er is ook al gesproken over een toekomstige rol voor Huntelaar buiten het veld, daar wordt later verder over gesproken.