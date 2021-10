Geschreven door Idse Geurts 19 okt 2021 om 09:10

Klaas-Jan Huntelaar gaat het komende half jaar uitzoeken of hij een carrière als trainer wilt najagen. De 38-jarige oud-spits gaat dit echter niet doen bij Ajax. Huntelaar gaat via een snuffelstage aan de slag bij Vitesse. Hij gaat zich hier bekommeren om het Onder-21 team van de Arnhemmers. Wellicht komt het voor de meesten als verrassing dat Huntelaar bij Vitesse zijn eerste stappen als trainer zet. Toch is het niet erg vreemd. De twaalfjarige zoon van Huntelaar, Seb, speelt in de jeugdopleiding van Vitesse.

Afgelopen zomer zette ‘De Hunter’ vrij geruisloos een einde achter zijn imponerende loopbaan. Na de degradatie met Schalke 04, besloot Huntelaar zijn schoenen aan de wilgen te hangen. Toch blijkt Huntelaar nog steeds plezier aan het spelletje te beleven. Onlangs dook de spits op bij het zesde elftal van amateurclub HC’03 om een balletje mee te trappen. Hopelijk vind Huntelaar ook plezier in het trainersvak. En wie weet, misschien zien we hem ooit terug als trainer van Ajax.