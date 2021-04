Geschreven door Jessica Westdijk 26 apr 2021 om 09:04

Davy Klaassen was zondagmiddag de grote man bij Ajax. Hij nam beide goals voor zijn rekening, waardoor AZ met 2-0 werd verslagen en het kampioensfeest officieel gevierd kan worden.

Wil PSV nog kampioen worden, dan moet het alles winnen, Ajax moet 4 keer verliezen en PSV moet een verschil in doelsaldo van 33 goals goed maken. Een onrealistisch scenario, dus durfden spelers en supporters het feest zondagmiddag wel aan. “Het is nog niet officieel, maar nu geloof ik er ook wel in. Nee, dit gaat niet meer mis. Als dit nog fout gaat, stop ik denk ik met voetballen. Dat durf ik wel te zeggen”, aldus de matchwinner voor de camera’s van ESPN.

Klaassen genoot van de aanwezigheid van de supporters: “Ik heb gevoel dat we altijd fitter zijn dan de tegenstander. Ook vandaag weer. Maar duels met publiek zijn niet te vergelijken met duels zonder publiek. Alles is anders, vanaf de warming-up al. Het is gewoon een heel andere sfeer. Bij mooie passes, goals, gaat iedereen uit z’n dak.”