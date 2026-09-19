Klaassen baalt na Ajax-gelijkspel: "Dat moet minder gaan worden"
Davy Klaassen hield zaterdagavond een zuur gevoel over aan het gelijkspel van Ajax tegen Excelsior. De Amsterdammers creëerden in de Johan Cruijff ArenA genoeg mogelijkheden om alsnog de drie punten te pakken, maar kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel.
Vooral het missen van de kansen zit Klaassen dwars. Ajax raakte meerdere keren de paal en lat. "We hebben goed gespeeld, genoeg gecreëerd, maar te veel gemist", begint Klaassen voor de camera van ESPN. Over het aantal kansen dat niet werd benut, blijft de aanvoerder met een frustrerend gevoel achter. "Ja, het is altijd de vraag of het pech is of niet. Wij willen zo goed spelen en zoveel mogelijk creëren en gaan ze er vandaag, op twee na, allemaal niet in. Dat is heel frustrerend."
Aan de andere kant kreeg Ajax opnieuw meerdere tegendoelpunten te verwerken. In de laatste vier wedstrijden wist de ploeg telkens niet de nul te houden. Volgens Klaassen moet daar verandering in komen. "Als je uiteindelijk een goal tegen krijgt, verdedig je niet goed op dat moment. Vandaag denk ik dat we ook op het aanvallende gedeelte op veel momenten goed hebben gedaan, maar op twee momenten niet en dan krijg je er twee tegen. Die tegendoelpunten moeten minder gaan worden, anders moet je er elke wedstrijd drie of vier gaan maken om te winnen en dat zie je vandaag: dat kan niet altijd."
Klaassen wordt na afloop ook gevraagd naar het tempo van Ajax. De ploeg zou volgens de suggestie op sommige momenten te gehaast hebben gespeeld. De middenvelder kan zich daar niet volledig in vinden. "Dat zou vast op momenten zijn geweest, maar over het algemeen denk ik dat we veel uitgespeelde kansen hebben gecreëerd. Dus daar ben ik het niet helemaal mee eens."
Klaassen baalt na Ajax-gelijkspel: "Dat moet minder gaan worden"
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