Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Klaassen baalt na gelijkspel tegen PSV: "Teleurstelling overheerst"

Amber
bron: ESPN
Davy Klaassen bij Ajax
Davy Klaassen bij Ajax Foto: © BSR Agency

Bij Davy Klaassen overheerst de teleurstelling na het 2-2 gelijkspel van Ajax tegen PSV. Volgens de aanvoerder zat er meer in voor de Amsterdammers, die in de tweede helft veel kansen kregen.

"Het is toch balen", begon Klaassen bij ESPN toen hem werd gevraagd naar zijn gevoel. "Ik denk zeker tot aan de 2-1 dat we veel goede mogelijkheden hebben. Dan maak je de 2-2 en dan denk je misschien dat is prima, maar toch overheerst de teleurstelling dan. Al denk ik dat zij hetzelfde zullen zeggen."

Trainer John Heitinga moest in de rust noodgedwongen ingrijpen, en dat pakte volgens Klaassen goed uit. "We hebben het wat omgezet en toen konden we hoger druk zetten en dat ging goed. Oscar (Gloukh, red.) in de spits en die zakte wat meer uit, ik en de buitenspelers er dan in de diepte wat meer achter en toen creëerden we aardig wat kansen. Maar we hadden er niet op gerekend dat Kasper (Dolberg, red.) er in de rust uit zou moeten."

Ondanks de late gelijkmaker blijft bij Klaassen het gevoel hangen dat Ajax tekort is gedaan. "We hadden vanuit onze kant meer verdiend, denk ik."

