Klaassen beschermt Farioli: "Iedereen maakt minuten en is belangrijk"

Davy Klaassen zag Ajax donderdagavond onderuitgaan in Frankfurt en sprak van een pijnlijke avond. De Amsterdammers slaagden er volgens hem niet in om het Eintracht Frankfurt moeilijk te maken. Dat AZ zondag op het programma staat, was volgens de middenvelder geen factor.

"Natuurlijk is het pijnlijk. Als je tegen Frankfurt speelt, weet je dat je goed moet zijn. Als je met een achterstand begint, moet je héél goed zijn. Dat waren we niet vandaag", stelt Klaassen voor de camera van Ziggo Sport.

De routinier wil weinig kwijt over de keuzes van Francesco Farioli, die op tien posities had gewisseld. "We hebben een grote selectie. Iedereen maakt minuten en is belangrijk, maar wat ik zeg: vandaag waren we niet bij machte om het Frankfurt lastig te maken. Waar het aan lag? Dat is lastig om nu gelijk te analyseren. De teleurstelling overheerst. We moeten verder. We kwamen moeilijk voorin. Dan kom je vrij snel achter… Dan wordt het lastig."

Dat Ajax al dacht aan de Eredivisie-topper tegen AZ, bestrijdt Klaassen stellig. "Nee, dat niet, maar daar moet wel de focus snel op. We moeten niet in deze teleurstelling blijven hangen. Zondag weer een belangrijk potje", aldus de middenvelder. Hij is duidelijk over de intentie van het elftal. "Nee, als je voetballer bent wil je alles winnen. Je gaat elke wedstrijd in om te winnen. Dat is het eigenlijk."